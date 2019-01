Oskarji prvič po 30 letih brez voditelja? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Igralec in komik Kevin Hart naj bi vodil letošnje Oskarje, a je zaradi škandala s homofobnimi tviti odstopil od te vloge, pozneje pa so vzniknila namigovanja, da bo podelitev vseeno vodil on.

V sredo pa je v jutranji pogovorni oddaji na ameriški TV-mreži ABC povedal, da letošnjih Oskarjev zagotovo ne bo vodil, kot razlog pa navedel pomanjkanje časa. "Za pripravo bi imel le okoli dva tedna, februarja namreč začnem snemati nov film," je dejal.

Hart v pogovoru ni izključil možnosti, da bi Oskarje vodil v prihodnosti. "Težko je napovedati, kaj se bo zgodilo v prihodnje," je dejal, "nočem pa, da ljudje mislijo, da med mano in Akademijo obstajajo kakšne zamere, ker jih ni." Ob koncu pogovora je še poudaril, da se o tej temi ne namerava več pogovarjati, ker gre za preteklo zgodbo.

Radikalna odločitev Akademije: voditelja letos sploh ne bo

Variety je kmalu po Hartovi izjavi poročal, da bo letošnja podelitev doživela radikalno spremembo. Prvič po skoraj 30 letih naj bi se Akademija odločila, da osrednjega voditelja preprosto ne bo.

Namesto tega bodo zbrali več zvezdnikov, ki bodo napovedovali posamezne dele, medtem ko voditelja, ki podelitev običajno začne s šaljivim govorom (in zbadljivkami na račun aktualnega predsednika), letos ne bo.

Kako je bila videti edina podelitev brez voditelja do zdaj

Prvič in edinkrat so bili Oskarji brez voditelja leta 1989 - takrat sta se producent Allan Carr in režiser Jeff Margolis odločila podelitev začeti z 11-minutno glasbeno-plesno točko, v kateri je med drugim igralec Rob Lowe s Sneguljčico zapel različico hita Proud Mary.

Kako se je to obneslo? Kot pravi naslov posnetka te točke na YouTubu: 11 minut, ki so za vedno uničile kariero Allana Carra, ki se je pred tem med drugim kot producent podpisal tudi pod Briljantino.

