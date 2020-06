Oskarji bodo prvič v 40 letih prestavljeni #video

Čeprav se zdi, da se stanje v svetu umirja in da se bo filmska industrija kmalu vrnila na stare tirnice, so iz ameriške Akademije znanosti in umetnosti gibljivih slik, ki podeljuje oskarje, sporočili, da bodo podelitev naslednje leto prestavili.

Podelitev najprestižnejših filmskih nagrad Oskar bi se morala prihodnje leto odvijati 28. februarja, a jo je Akademija znanosti in umetnosti gibljivih slik prestavila na kasnejši datum, 25. april.

Za to potezo so se odločili predvsem zato, ker je filmska industrija zaradi pandemije novega koronavirusa sredi marca vplivala na odpoved oziroma preložitev premier številnih filmov, napovedanih za letošnjo pomlad. S prestavitvijo datuma so želeli poskrbeti, da bodo imeli filmski ustvarjalci več časa za dokončanje in lansiranje svojih filmov in da ne bodo prikrajšani za nagrade.

Novi rok za lansiranje filmov, ki bi se nato lahko potegovali za zlati kipec, so z 31. decembra 2020 prestavili na 28. februar 2021.

"Upamo, da bomo z zamikom datuma filmskim ustvarjalcem dali več časa za dokončanje in lansiranje svojih filmov in da ne bodo prikrajšani za nagrade zaradi nečesa, na kar ne moremo vplivati," sta ob tem sporočila predsednika Akademije David Rubin in Dawn Hudson.

Oskarje so prestavili četrtič v 93-letni zgodovini. Foto: Getty Images

Prestavljeni prvič v 40 letih in četrtič v zgodovini

Zamik datuma podelitve najprestižnejših nagrad v filmski industriji se bo zgodil četrtič v 93-letni zgodovini Akademije.

Prvič je do tega prišlo leta 1938 zaradi poplav v Los Angelesu, drugič leta 1968 zaradi umora borca za državljanske pravice Martina Luthra Kinga mlajšega ter leta 1981 zaradi poskusa umora takratnega predsednika Ronalda Reagana.

Novi datum Oskarjev bo po vsej verjetnosti vplival tudi na zamik podelitev drugih nagrad za filmske dosežke v naslednjem letu, denimo zlatih globusov.

