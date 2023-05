Oskarjevka bo zaigrala v filmu po kriminalki Agathe Christie

Oskarjevka Michelle Yeoh bo zaigrala v novem filmu režiserja Kennetha Branagha A Haunting in Venice, ki nastaja po literarni predlogi kriminalke Agathe Christie iz leta 1969 Zabava za noč čarovnic. V filmu bodo zaigrali še Tina Fey, Jude Hill, Kelly Reilly in Jamie Dornan ter Branagh, tudi tokrat v vlogi Hercula Poirota.

Film, ki bo na filmska platna prišel 25. septembra, je po režiserjevih besedah postavljen "v nadnaravni svet, v katerem običajna pravila ne veljajo". "Umorom in duhovom se možakar s slovitimi brki in nosom, s katerim zna izluščiti običajne krivce, ne more upreti," je za revijo Variety pojasnil Branagh, ki je v Poirotove čevlje stopil že v filmih Smrt na Nilu in Umor na Orient ekspresu.

Zgodba se dogaja v Benetkah po drugi svetovni vojni

Filmsko prizorišče so Benetke po drugi svetovni vojni, ko na predvečer vseh svetih sloviti detektiv Poirot nejevoljno obišče seanso v palači, kjer straši. Ko je eden od gostov umorjen, se Poirot znajde pred uganko, kdo je to bil, je vsebino filma povzel Variety.

Kljub nadnaravnemu vidiku je po Branaghovih besedah v središču filma Poirotova izguba vere. "Spopasti se mora tudi z lastnimi duhovi in demoni in začeti verjeti, da je nekaj na drugi strani," je dejal režiser in igralec.

Njen lik naj bi imel "smisel za šov in resnost obenem"

Michelle Yeoh nastopa v vlogi medija z onostranstvom. Po režiserjevih besedah mora njen lik "imeti smisel za šov in resnost obenem". Prepričati mora, da je sposobna govoriti z ljudmi na drugi strani ali pa vsaj, da je v tem zelo prepričljiva.

V nasprotju s filmoma Umor na Orient ekspresu in Smrt na Nilu je pričujoča adaptacija kriminalke prvič prirejena za velika platna, še piše ameriška filmska revija.