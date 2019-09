Od TV-serije do filma

Vdove (Widows, 2018)

Ko štirje oboroženi roparji umrejo v spodletelem roparskem napadu, se njihove žene, zdaj vdove – ki razen dolgov zločinskih mož nimajo nič skupnega – odločijo vzeti usodo v svoje roke. Scenarij režiserja Steva McQueena (12 let suženj) in pisateljice Gillian Flynn (Ni je več) temelji na priljubljeni britanski istoimenski TV-seriji iz prve polovice 80. let prejšnjega stoletja. • V petek, 27. 9., ob 0.40 na HBO 3.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Dosjeji X (The X-Files, 1998)

Posebna agenta FBI-ja Scully in Mulder (David Duchovny in Gillian Anderson) se med preiskavo skrivnostnega bombnega napada zapleteta v mrežo skrivnosti. Videti je, da je zločin povezan z naselitvenimi načrti tuje civilizacije, kar ameriško vlado prisili v več kot zgolj prikrivanje. Zgodba filma se navezuje na serijo, ki so jo na malih zaslonih izvirno predvajali med letoma 1993 in 2002. • V nedeljo, 29. 9., ob 2.15 na FOX Movies.*

Franšiza Misija: Nemogoče

Šestnajsta najdonosnejša filmska franšiza v zgodovini temelji na vohunski seriji, ki so jo v ZDA izvirno predvajali med letoma 1966 in 1973. Glavnega junaka, posebnega tajnega agenta Ethana Hunta, je v vseh šestih filmih upodobil Tom Cruise, na režijskem stolčku pa so se zamenjali Brian De Palma, John Woo, J. J. Abrams, Brad Bird in Christopher McQuarrie. • Najnovejši del franšize, podnaslovljen Izpad, bo na sporedu v ponedeljek, 30. 9., ob 12.35 na HBO* in je na voljo tudi na HBO OD/GO, preostale dele pa si lahko ogledate v videoteki DKino.

Ujemite Smarta (Get Smart, 2008)

Steve Carell, Anne Hathaway in Dwayne Johnson so glavni zvezdniki zabavne akcijske komedije o analitiku tajne vohunske organizacije, ki dobi priložnost, da se izkaže kot pravi vohun na terenu. Film temelji na istoimenski seriji, ki sta jo v 60. letih prejšnjega stoletja ustvarila Mel Brooks in Buck Henry. • V nedeljo, 29. 9., ob 14.15 na Kanal A.*

Starsky in Hutch (Starsky & Hutch, 2004)

Zgodba še ene akcijske komedije, ki so jo posneli po priljubljeni istoimenski seriji, se dogaja v 70. letih in spremlja dva značajsko popolnoma različna policijska sodelavca, Kena Hutchinsona (Owen Wilson) in Dava Starskyja (Ben Stiller), med reševanjem najzahtevnejših primerov. • V sredo, 25. 9., ob 0.45 na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Simpsonovi (The Simpsons Movie, 2007)

Ameriška animirana družina Simpson je 18 let po nastanku najdlje predvajane humoristične serije v zgodovini ameriške televizije (do danes so posneli že 30 sezon in 662 epizod) končno dočakala svoj animirani celovečerec, za zaplet pa seveda znova poskrbi neroden nergač Homer, ko po zaslugi svoje večne nesreče povzroči katastrofo svetovnih razsežnosti. • V nedeljo, 29. 9., ob 20.15 na FOX Movies.*

Power Rangers (2017)

Istoimenska TV-serija o skupini najstniških superjunakov s posebnim orožjem in močmi je bila še posebej priljubljena v 90. letih prejšnjega stoletja, v tretji kinematografski upodobitvi Power Rangersov po filmih Mighty Morphin Power Rangers: The Movie (1995) & Turbo: A Power Rangers Movie (1997) pa lahko med drugim spremljamo Bryana Cranstona in Elizabeth Banks. • V torek, 1. 10., ob 17.55 na CineStar TV Premiere 2.

A-ekipa (The A-Team, 2010)

Zgodba spremlja prizadevanja ekipe nekdanjih specialcev, obtoženih zločina, ki ga niso storili. Kot ubežniki poskušajo z vojaškimi veščinami dokazati svojo nedolžnost in najti prave krivce. V celovečerni priredbi akcijsko-pustolovske serije iz 80. let prejšnjega stoletja so glavne vloge odigrali Liam Neeson, Bradley Cooper, Sharlto Copley in Jessica Biel. • V soboto, 21. 9., ob 8.25 na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Ninja želve (2014) in Ninja želve: Iz senc (2016)

V uvodnem filmu ponovno zagnane franšize se štirje znameniti junaki stripov in animirane serije pod vodstvom mojstra Splinterja in ob pomoči novinarke Gale (Megan Fox) zoperstavijo zlobnemu Shredderju, v nadaljevanju iz leta 2016 pa želvaki branijo New York pred sovražnimi mutanti in uničujočimi robotskimi Nezemljani. • Oba filma sta na voljo v videoteki DKino.

Charliejevi angelčki 2 (2000) in Charliejevi angelčki 2: S polno brzino

Charliejevi angelčki so ženska detektivska trojica z najsodobnejšo tehnologijo, najhitrejšimi avtomobili, različnimi tehnikami borilnih veščin in najrazličnejšimi krinkami. V prvi celovečerni priredbi istoimenske akcijsko-komične nadaljevanke iz 70. morajo Natalie (Cameron Diaz), Dylan (Drew Barrymore) in Alex (Lucy Liu) ob pomoči zvestega pribočnika Bosleya (Bill Murray) preprečiti peklensko zaroto, v nadaljevanju pa se postavijo po robu "padlemu angelčku" v podobi Demi Moore. • Oba filma sta na voljo na HBO OD/GO, drugi del pa je bil na sporedu v petek, 27. 9., ob 7.35 na HBO.*

A je to: Pat in Mat (Pat & Mat, 2016)

Junaka priljubljene češke animirane serije A je to!, Pat in Mat, sta se nam prikupila s svojimi bolj ali manj uspešnimi, vedno komičnimi hišnimi popravili. Lika, ki sta ju ustvarila Lubomír Beneš in Vladimír Jiránek, sta se gledalcem na malih zaslonih prvič predstavila leta 1976, štiri desetletja pozneje pa sta dočakala še svoj celovečerni kinematografski prvenec. • V videoteki DKino.

Pri Addamsovih (1991) in Pri Addamsovih 2 (1993)

Črni komediji Barryja Sonnenfelda o družini z nadnaravnimi sposobnostmi temeljita na likih iz priljubljene istoimenske risanke, ki se na malih zaslonih prvič pojavi leta 1964. V prvem delu se na posestvu Addamsovih pojavi stric Fester, ki je bil dolga leta izgubljen nekje v Bermudskem trikotniku, v drugem delu pa družina najame zlonamerno varuško. • Oba filma sta na voljo na HBO OD/GO.

Obalna straža (Baywatch, 2017)

Dwayne Johnson in Zac Efron v akcijsko-komični priredbi priljubljene serije, ki je na malih zaslonih kraljevala med letoma 1989 in 2001 ter med svetovne zvezde katapultirala Davida Hasselhoffa in Pamelo Anderson. To so na malih zaslonih izvirno predvajali med letoma 1989 in 2001, v tem obdobju pa so posneli kar 242 epizod. • V videoteki DKino.

Deadwood: Film (Deadwood: The Movie, 2019)

V celovečercu Deadwood se liki iz uspešne in z emmyjem nagrajene serije programa HBO po desetih letih zberejo, da bi proslavili status države Južne Dakote. Nekdanja rivalstva se spet zanetijo, zavezništva so na preizkušnji in odprejo se stare rane. • V četrtek, 26. 9., ob 2.10 na HBO 3.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Napovednik filma Vdove:

Programska mesta na televiziji Telekoma Slovenije

PROGRAM: PROGRAMSKO MESTO: OGLED NAZAJ?* Videoteka DKINO 5 Planet │Planet HD 3│13 DA Planet 2 │Planet 2 HD 22│24 DA Planet PLUS │ Planet PLUS HD 21│23 DA HBO On Demand │HBO GO 203│240 HBO │ HBO 2 │ HBO 3 6 in 201 │ 204 │ 206 DA CineStar TV Premiere 2 227│ 228 (HD) NE Kanal A 8 │ 15 (HD) DA FOX Movies 216│ 217 (HD) DA