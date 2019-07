Novi fantazijski seriji za fantastično poletje #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V videoteko Pickbox NOW sta prispeli novi domišljijski ZF-seriji, ki ustrezata vsem kriterijem odličnega poletnega razvedrila. Prvo, Vstajenje (Resurrection), je produciral Brad Pitt, drugo, Šepet (The Whispers), pa Steven Spielberg.

Skrivnostna vrnitev umrlih

Napeta in skrivnostna ameriška ZF-serija Vstajenje temelji na romanu The Returned pisatelja Jasona Motta in pripoveduje o mrtvih ljudeh, ki se vrnejo med žive.

V seriji spremljamo prebivalce mesteca Arcadia v zvezni državi Misuri. Življenje se jim spremeni, ko njihovi ljubljeni vstanejo od mrtvih, ne da bi se postarali. Med povratniki je Jacob Langston (Landon Gimenez), osemletni deček, ki se je utopil leta 1982.

Jacobova nenadna vrnitev spodbudi njegovega strica, šerifa Freda Langstona (Matt Craven), in njegovo hčerko dr. Maggie (Devin Kelley), da se poglobita v to skrivnost. Šerifova žena in Maggiejina mama se je med poskusom reševanja dečka namreč utopila.

Caleb Richards (Sam Hazeldine), oče Maggiejine najboljše prijateljice Elaine Richards (Samaire Armstrong), je drugi umrli, ki se vrne. Opozori jih, da mu bodo sledili številni drugi.

Napovednik serije Vstajenje:

Namišljeni prijatelj iz nočne more

Ameriška ZF-serija Šepet producenta Stevena Spielberga temelji na kratki ZF-zgodbi Zero Hour (Ničta ura) pisatelja Raya Bradburyja.

Zgodba se vrti okrog otrok, ki se jim zgodi vrsta nesreč, povezuje pa jih to, da komunicirajo z istim nevidnim in na videz namišljenim prijateljem, poimenovanim Drill. Otroci se namreč skrivaj igrajo Drillove "igre" v zameno za nagrade, ki jim jih je ta obljubil.

Claire Bennigan (Lily Rabe), posebna agentka FBI in strokovnjakinja za otroke, preiskuje in najde povezavo ne le z različnimi primeri otrok, med katerimi je tudi njen sin, temveč tudi z izginotjem svojega moža (Milo Ventimiglia).

Napovednik serije Šepet: