Nova poželenja in boj za prevlado v rastočem kolonialnem mestu

Jamestown

Premierno od nedelje, 9. junija, ob 20.10. │ Sezona: 2. │ Št. epizod: 8 x 60 min. │ Foto: NBCU

Številni člani igralske zasedbe serije Jamestown so stalni obrazi programa Epic Drama. Nekateri so igrali v serijah Poldark, Pocestnice, Mušketirji in Tudorji, med najvidnejše pa spadata Sophie Rundle, znana kot Lucy iz serije Ženske iz Bletchleyja, in Burn Gorman, ki je upodobil majorja Hewletta v seriji Preobrat: Washingtonovi vohuni.

Vračamo se v rastoč Jamestown. Plantaže tobaka začenjajo zagotavljati obljubljeno bogastvo in trg cveti, a neodločen status bo kmalu prekinjen.

Naši prvi priseljenci se bodo znova znašli sredi velike pustolovščine, kjer bodo mir kalili ugrabitev, španska grožnja kralju in državi ter izdajalec.

Religija še naprej postavlja prebivalce Jamestowna na preizkušnjo, novoprispeli angolski delavci pa so se prisiljeni odpovedati svojim sanjam o samostojnosti. Razvijejo se nova romantična razmerja in prikrita poželenja, na preizkušnji je celo najpristnejša oblika ljubezni.

Uspešni odnosi s prvotnimi prebivalci prinašajo velik vpliv v mestu, a nihče se ne bo brez boja odpovedal svojemu deležu virginijskega bogastva. Medtem ko se odvija boj za prevlado, politična moč kroji usodo celotne skupnosti.

Ustvarjanje doma v tem novem svetu zna biti umazan posel. Bo kolonistom uspelo ohraniti čisto vest?

Versailles

Nadaljevanja ob nedeljah ob 21. uri. │ Sezona: 2. │ Št. epizod: 10 x 60 min. │ Foto: Banijay Rights

Ustvarjalca serije Simon Mirren in David Wolstencroft sta izkušena pisca kriminalk, saj sta med drugim sodelovala pri nagrajenih serijah Tajni agenti, Zločinski um in Prebujanje mrtvih. Njuno znanje je dalo zgodbi o Ludviku XIV. nov zagon in vanjo vneslo napetost zapeljivega trilerja.

V drugi sezoni sanje kralja Ludvika XIV. o mogočni palači v Versaillesu propadajo pred njegovimi očmi.

Prva stopnja gradnje palače je sicer končana in večina eminentnih plemičev in plemkinj zdaj živi pod streho Sončnega kralja, kjer so vpleteni v nenehno bitko za prevlado.

V razmahu so droge, kockanje in alkohol, veljaki pa se zatekajo k zastrupljanju drug drugega, da bi prišli bliže kralju in se povzpeli po družbeni lestvici. Ludvik, zaslepljen zaradi strasti do svoje ljubice Montespan, ne upošteva nasvetov Cerkve in najtesnejših svetovalcev.

Obdan s temo in izprijenostjo tako izgubi občutek za odločnost, zato se v obupnem poskusu odrešitve poda v vojno proti svojemu smrtnemu sovražniku Viljemu Oranskemu. Da bi rešil svojo vizijo Versaillesa, mora najti pot nazaj k luči in odrešenju.

Maraton skrivnosti

Vsako nedeljo od 9. junija. │ Foto: Kew Media

Junija vas bodo ob nedeljah navduševale in zabavale najboljše kriminalne drame z vsega sveta.

Spremljajte dogodivščine mladega inšpektorja Morsa in njegovega partnerja Freda Thursdaya, talentirano ekipo detektivov pod vodstvom Williama Murdocha in občudovanja vreden nabor detektivskega znanja junakinj Frankie Drake,Trudy Clarke, Mary Shaw in Flo Chakowitz.

Napovednik druge sezone serije Jamestown: