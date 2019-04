Njihovo čtivo je hvaležno filmsko gradivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Unesco je 23. april razglasil za svetovni dan knjige in avtorskih pravic. Ob tej priložnosti smo na malih zaslonih poiskali dvajset odličnih filmskih upodobitev literarnih del desetih različnih avtorjev.

Elmore Leonard (1925-2013)

Pisec romanov, novel in scenarijev. Njegovi prvi objavljeni romani so bili vesterni, pozneje pa se je specializiral za kriminalke in trilerje.

Jackie Brown (1997)

V Tarantinovi odlični predelavi avtorjevega romana Rumov punč spremljamo stevardeso v srednjih letih (Pam Grier), ki za preprodajalca orožja (Samuel L. Jackson) čez mehiško mejo tihotapi denar. Ko jo pri tem zalotita FBI-jeva agenta, ji ponudita priložnost za sodelovanje in izhod iz godlje. To je edini film, ki ga Tarantino ni posnel po izvirnem scenariju. • V nedeljo, 28. 4., ob 17.25 na Cinemax.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Daleč od oči (Out of Sight, 1998)

Bančni ropar Jack Foley (George Clooney) pobegne iz ječe in ukrade nekaj dragocenejšega od denarja – srce pametne in privlačne zvezne policistke Karen Sisco (Jennifer Lopez). Scenarij, ki ga je po Leonardovemu istoimenskemu romanu priredil Scott Frank, je bil nominiran za oskarja, režiser filma Steven Soderbergh pa je dve leti pozneje prejel oskarja za režijo Preprodajalcev. • V soboto, 20. 4., ob 2. uri na FOX Movies.*

Stephen King (1947- )

King slovi kot izjemno dejaven pisec grozljivk, občasno pa ga zanese tudi v druge žanrske vode. Njegovih 58 knjig so prodali v skupno 350 milijonih izvodih, številne njegove zgodbe pa so predelali v filme, miniserije tv-serije in stripe.

Kaznilnica odrešitve (Shawshank Redemption, 1994)

Bančnik Andy Dufres (Tim Robbins) je leta 1947 po krivem obsojen umora svoje žene in njenega ljubimca, zaradi česar pristane v strogo varovanem zaporu, kjer se kmalu spoprijatelji z iznajdljivim sojetnikom Redom (Morgan Freeman). Kultna upodobitev Kingove novele se redno uvršča na vrh različnih lestvic najboljših filmov vseh časov. • V videoteki Pickbox.

Tisto (It, 2017)

V mestecu v državi Maine skupina mladostnikov naleti na zlonamerno silo, ki preži na tamkajšnje otroke. Odrasli jim ne morejo pomagati, zato se mladi izobčenci odločijo, da bodo sami našli to pošast, grozljivega klovna z imenom Pennywise (Bill Skarsgård). Najdonosnejša grozljivka v zgodovini! • V sredo, 1. 5., ob 1.10 na HBO.* │ Tudi na HBO OD.

Jane Austen (1775-1817)

Angleška romanopiska, najbolj znana po svojih 6 romanih, ki so nastavljali ogledalo takratni druži. Zajedljivi družbeni komentarji, mojstrska uporaba dialoga in ironije so jo postavili na piedestal literarnih ustvarjalcev zgodnjega 19. stoletja.

Razsodnost in rahločutnost (Sense and Sensibility, 1995)

Zgodba o sestrah, ki se po očetovi smrti znajdeta v hudi denarni stiski, vendar jima je namenjen srečen konec, če bosta v iskanju ljubezni znali modro izbirati med razsodnostjo in rahločutnostjo. Film je režiral Ang Lee, z oskarjem nagrajen scenarij pa je priredila igralka Emma Thompson. • Na HBO OD/GO.

Prevzetnost in pristranost (Pride and Prejudice, 2005)

Klasična zgodba o ljubezni in nerazumevanju v razredno močno razslojeni Angliji s konca 18. stoletja. Keira Knightley je bila za upodobitev ene od petih sester, ki se morajo bogato poročiti, nominirana za oskarja, v filmu Joa Wrighta pa igrajo še Donald Sutherland, Judi Dench in Brenda Blethyn. • V ponedeljek, 29. 4., ob 19.30 na Diva.*

Dr. Seuss (1904-1991)

Sloviti ameriški avtor otroških klasik. Po svetu so prodali več kot 600 milijonih izvodov njegovih del, med katerimi je številne ilustriral sam.

Horton (Horton Hears A Who!, 2008)

Zgodba pripoveduje o Hortonu, prijaznem slonu, ki nekega dne sliši klic na pomoč z drobnega prašnega delca. Ko pogleda pobližje, odkrije civilizacijo neznatnih bitij, ki živijo na njem. Spoprijatelji se z njimi in obljubi, da bo varoval njihov drobni svet. Glavnima likoma sta posodila glas Jim Carrey in Steve Carell. • V videoteki DKino.

Grinch (Dr. Seuss' The Grinch, 2018)

Najnovejšo animirano upodobitev priljubljene otroške klasike Dr. Seussa nam je priskrbela rodukcijska hiša Illumination Entertainment (Minioni). V njej je ciničnemu in čemernemu možicu, ki si zada cilj, da sokrajanom ukrade božič, glas posodil Benedict Cumberbatch. • V videoteki DKino.

Philip K. Dick (1928-1982)

Kultni ameriški pisatelj znanstveno-fantastičnih del. Njegove priljubljene teme – umetna inteligenca, vzporedni svetovi, avtoritarni režimi, spremenjena stanja zavesti – še danes burijo domišljijo.

Posebno poročilo (Minority Report, 2002)

V bližnji prihodnosti posebne policijske enote s pomočjo preroških videnj preprečijo umor, še preden se zgodi. Njihov poveljnik John Anderton (Tom Cruise) je prepričan, da sistem deluje – dokler sam ne postane osumljenec za zločin, ki ga še ni zagrešil. Steven Spielberg je film posnel po avtorjevi istoimenski kratki zgodbi. • V sredo, 24. 5., ob 2.40 na FOX Movies.* │ Tudi na HBO OD.

Usodni (The Adjustment Bureau, 2011)

V še eni upodobitvi Dickove kratke zgodbe Matt Damon igra moškega s priložnostjo vpogleda v prihodnost, kakršno mu je namenila usoda. Sklene se ji zoperstaviti, v boju proti možem skrivnostne organizacije pa tvega politično kariero, da bi bil lahko z edino žensko, ki jo je kdaj ljubil. • V videoteki DKino.

Irvine Welsh (1958- )

Škotski romanopisec, scenarist in novelist. Njegova dela zaznamujejo škotski dialekti in brutalen prikaz življenja v Edinburghu. Režiral je tudi nekatere kratke filme.

Trainspotting (1996)

Skupina mladih prijateljev se v rodnem Edinburgu sooča z brezposelnostjo, brezciljnimi odnosi in zasvojenostjo z mamili. Nekaterim uspe beg iz začaranega kroga, drugim ne. Kultno upodobitev kultnega romana je režiral oskarjevec Danny Boyle, John Hodge je bil za prirejen scenarij filma nominiran za oskarja. • V sredo, 1. 5., ob 22.50 na CineStar.

Svinjarija (Filth, 2013)

Policist Bruce (James McAvoy) se redno predaja omamam alkohola, mamil, nepremišljenih seksualnih odnosov in nažiranja s hitro prehrano, za napredovanje pa je pripravljen storiti vse. Nato pa se mu začne podirati svet in Bruce se znajde na nezadržni poti fizičnega in psihičnega propada. • V videoteki DKino.

E. M. Forster (1879-1970)

Angleški romanopisec, novelist, esejist in pisec libretov. Mnogi njegovi romani postavljajo v ospredje razredno neenakost ter dvoličnost britanske družbe v začetku 20. stoletja.

Potovanje v Indijo (A Passage to India, 1984)

Napetosti med Indijci in britanskimi kolonialisti približajo vrelišču, ko bela turistka obtoži mladega indijskega zdravnika, da jo je posilil med obiskom tamkajšnjih jam. Filmsko priredbo Fosterjeve študije kolonialnih odnosov in narave spomina je posnel David Lean, to pa je tudi zadnji film tega velikega režiserja. • V četrtek, 2. 5., ob 6.10 na AMC.*

Soba z razgledom (A Room with a View, 1985)

Filmsko priredbo avtorjeve zgodbe o mladi ženski, ki je razpeta med ljubeznijo in strogimi družbenimi normami edvardijanske Anglije, je režiral James Ivory, v glavnih vlogah pa spremljamo Heleno Bonham Carter in Juliana Sandsa. Film je bil nominiran za osem oskarjev, prejel pa je tri, tudi tistega za najboljši prirejen scenarij. • V četrtek, 25. 4., ob 22.40 na Planet PLUS.*

Patricia Highsmith (1921-1995)

Ameriška romanopiska in novelistka, najbolj znana po svojih psiholoških trilerjih. Napisala je 22 romanov in številne novele, od katerih so jih več kot 20 priredili za film.

Nadarjeni gospod Ripley (The Talented Mr. Ripley, 1999)

Premožen ladijski mogotec najame Toma (Matt Dammon), preračunljivega mladeniča, da bi iz Italije pripeljal domov njegovega sina Dickieja (Jude Law). Tom se vtihotapi v razkošno življenje visoke družbe ter naposled zaplete v nevarno igro prevar, laži in umorov. Za pet oskarjev nominiran psihološki triler je priredil in režiral Antony Minghella (Angleški pacient). • V ponedeljek, 22. 4., ob 1.40 na Cinemax.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Carol (2015)

Tankočutna zgodba o porajajoči se ljubezni med dvema ženskama (igrata ju Cate Blanchett in Rooney Mara) v času patriarhalne nadvlade in buržoazne zadušljivosti. Todd Haynes je film priredil po avtoričinem delno avtobiografskem romanu The Price of Salt, ki ga Highsmithova izdala pod psevdonimom Claire Morgan. • V videoteki DKino.

Tom Clancy (1947-2013)

Ameriški romanopisec, čigar dela se dogajajo večinoma v obdobju hladne vojne. Najbolj znan je po tehnično dovršenih literarnih opisih vohunjenja in vojaške znanosti. Kar 17 njegovih romanov se lahko pohvali z nazivom svetovne uspešnice.

Lov na Rdeči oktober (The Hunt For Red October, 1990)

Ko se sklene poveljnik vrhunske sovjetske podmornice Rdeči oktober upreti ukazom Kremlja in prebegniti na ameriško stran, se v dirki s časom začne napeti podvodni lov, jedrsko vojno med velesilama pa poskuša preprečiti analitik CIE Jack Ryan (Alec Baldwin). • V ponedeljek, 29. 4., ob 17.45 na Cinemax.* │ Tudi na HBO OD.

Patriotske igre (Patriot Games, 1992)

Počitnice v Angliji se za Ryanove nepričakovano končajo, ko se Jack znajde sredi terorističnega dejanja. Zdaj mora braniti sebe in svoje najdražje, ki postanejo tarča radikalne skupine irskih teroristov. V drugi upodobitvi romanov Toma Clancyja je analitika ameriške CIE upodobil Harrison Ford. • V petek, 19. 4., ob 18.05 na Cinemax.* │ Tudi na HBO OD.

John le Carré (1931- )

Angleški pisec vohunskih romanov, ki je svoj navdih lahko črpal iz življenja, saj je bil dejansko zaposlen v britanskih obveščevalnih strukturah. Po mednarodnem uspehu prvega vohunskega romana je dal vladi odpoved in se posvetil zgolj pisanju.

Kotlar, Krojač, Vojak, Vohun (Tinker Tailor Soldier Spy, 2011)

Na vrhuncu hladne vojne se mora upokojeni britanski vohun George Smiley (Garry Oldman) vrniti v službo; njegova vlada sumi, da se je v MI6 prikradel dvojni agent, ki vohuni za Sovjetsko zvezo. Izvrstno igralsko zasedbo filma dopolnjujejo Colin Firth, Tom Hardy, Mark Strong in Benedict Cumberbatch. • V soboto, 20. 4., ob 22.10 na FOX Movies.*

Izdajalec po naši meri (Our Kind of Traitor, 2016)

Britanski par (Ewan McGregor in Naomie Harris) se odpravi na romantično letovanje, kjer spozna skrivnostnega ruskega milijarderja (Damian Lewis), po njegovi zaslugi pa se zaplete v nevarne vohunske spletke pokvarjenih politikov in pohlepnih bankirjev. • V soboto, 27. 4., ob 22. uri na HRT 1. **

