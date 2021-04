Netflix raste vse počasneje: krivo je pomanjkanje lastne produkcije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Delnice Netflixa so izgubile več kot deset odstotkov vrednosti po objavi četrtletnih poslovnih podatkov, ki so razkrili, da se je rast novih uporabnikov zelo upočasnila.

Podjetje za spletno prikazovanje filmov in televizijskih serij Netflix je v prvem četrtletju število naročnikov povečalo za 3,98 milijona, kar je precej pod zastavljenimi cilji. Načrtovali so jih šest milijonov. Prvo trimesečje so tako končali z 207,64 milijona naročnikov.

Netflix je v ZDA in Kanadi pridobil 0,45 milijona novih uporabnikov, v Evropi in Sredozemlju se je število njihovih naročnikov povečalo za 1,81 milijona, v Latinski Ameriki za 0,36 milijona ter v Aziji in Pacifiku za milijon.

Lastna produkcija

"Verjamemo, da se je rast števila plačljivih naročnin upočasnila, saj so lani številke v luči novega koronavirusa poskočile. Prav tako je bila nekoliko okrnjena ponudba vsebin, saj je pandemija povzročila zamude pri nekaterih produkcijah," so zapisali v podjetju, kjer sicer ob novih sezonah najbolj priljubljenih serij pričakujejo močno drugo četrtletje.

Rast dobička in prihodkov

Netflix je v prvem četrtletju sicer zabeležil 1,71 milijarde dolarjev čistega dobička, medtem ko se je ta v enakem lanskem četrtletju ustavil pri 709 milijonov dolarjev. Prihodki so se na letni ravni okrepili za 24,2 odstotka na 7,16 milijarde dolarjev.