Ne mara igrati gospoda Beana: "Komaj čakam, da bo tega konec"

Britanski igralec in komik Rowan Atkinson je za Radio Times razkril, da pripravlja novo TV-serijo, in ob tem so vsi takoj pomislili, da bo po 30 letih ponovno oživil kultno serijo Černi gad (Blackadder), ki ga je izstrelila med zvezde.

"Ni nemogoče," je 65-letni Atkinson dejal o vrnitvi Černega gada in dodal, da se dogovarja za snemanje nove serije, a več o njej ni hotel razkriti. "Nočem niti ugibati, kdaj se bo to zgodilo," je dejal.

Po drugi strani je potrdil, da bo zagotovo spet stopil v čevlje svojega verjetno najbolj znanega lika, gospoda Beana. Po animirani seriji o njem pripravljajo še animirani film, ob tem pa je Atkinson dejal, da mu je ta možnost veliko ljubša kot igrani film.

"Ta lik veliko lažje upodabljam le z glasom," je dejal, "ne maram ga igrati. Pri tem čutim preveč odgovornosti, zdi se mi stresno in komaj čakam, da bo tega konec."