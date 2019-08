Najstniki odkrivajo, kako poljubiti punco

Oglasno sporočilo

Novo komedijo, v kateri se trije šestošolci odločijo »špricati« šolo in se odpravijo na epsko misijo, med katero doživijo precej nepričakovanih zapletov, medtem ko skušajo čimprej priti na zabavo, so ustvarili avtorji filmov Superhudo (Superbad), Sosedi in Upor klobasic (Sausage Party). Komedijo je režiral Gene Stupnitsky, skupaj z Leejem Eisenbergom pa napisal scenarij. Med producenti sta igralec Seth Rogen in Evan Goldberg, ki sta napisala scenarij za komedije Superhudo, Sosedi 2 in Upor klobasic.

Na voljo je že NAPOVEDNIK, ki pa si ga glavni igralci ne morejo ogledati, saj so premladi.Komedija PRIDNI FANTJE je na rednem sporedu v kinih od 15. AVGUSTA 2019.

O ZGODBI:

Potem ko 12-letnega Maxa (Jacob Tremblay) povabijo na njegovo prvo zabavo, kjer se najstniki poljubljajo, je ves paničen, ker se ne zna poljubljati. Da bi prišel do čim več napotkov, kako se poljubljati, se Max s svojima prijateljema Thorom (Brady Noon) in Lucasom (Keith L. Williams) odloči, da uporabi očetov dron – ki se ga seveda ne sme dotikati – in z njegovo pomočjo vohuni za sosedovima najstnikoma, kako se poljubljata. A stvari se popolnoma obrnejo in dron je uničen. Max ga mora zamenjati, še preden se njegov oče (Will Forte) vrne iz službe. Trije fantje tako »špricajo« šolo in se odpravijo na misijo, ki pa je polna slabih odločitev in nepredvidenih preprek. Med drugim bodo priča ukradenim drogam, se pretepali, bežali pa bodo tako pred policisti kot pred najstnicami. Jim bo na koncu le uspelo priti na obljubljeno zabavo?

Scenarista Lee Eisenberg in Gene Stupnitsky, ki že vrsto let sodelujeta, sta vedela, da morata za dobro komedijo razkriti najstniško obdobje. »Blizu so nama zgodbe iz teh let in v film Pridni fantje sva verjela zelo dolgo,« je povedal Stupnitsky. »To so najbolj nerodna leta, oba imava zgodbe iz časov, ko sta bila stara 12 ali 13 let, ko se skušava prebijati v najinem svetu. In ta nerodnost sama po sebi vodi v komedijo. Še posebej zato, ker ti otroci delajo stvari, ki jih ne razumejo. Ideja za film, v katerem otroci preklinjajo, se vedno zdi smešna ideja,« pa pravi Eisenberg in doda, da sta pomislila, da mlajši, ko so otroci, bolj zabavno bo.Fantje so še vedno morali biti pridni fantje. »Otroci so majhni fundamentalisti, svet vsi vidijo črno-belo. Pomembno je bilo imeti igralce, ki resnično upodobijo otroke, ki v svetu vidijo le dobro in slabo. Ki vedo, kaj je dobro in kaj slabo,« pove Eisenberg. »Sodelovati s temi tremi fanti nama je bilo v veselje, ker so še premladi, da bi bili pokvarjeni,« pa pojasnita Evan Goldberg in Seth Rogen. »Bilo je osvežujoče.« Pri snemanju in produkciji pa so bili v veliko pomoč starši otrok. »Zelo so pomagali, bili so odlični,« še povedo producenti.

IGRALSKA ZASEDBA: Jacob Tremblay, Keith L. Williams, Brady Noon, Molly Gordon, Lil Rel Howery, Will Forte

REŽIJA : Gene Stupnitsky

SCENARIJ: Lee Eisenberg in Gene Stupnitsky

PRODUCENTI: Lee Eisenberg, Evan Goldberg, Seth Rogen, James Weaver

IZVRŠNI PRODUCENTI: Nathan Kahane, Josh Fagen

ŽANR: komedija

Naročnik oglasnega sporočila je Karantanija Cinemas.