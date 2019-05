Nadzornik: pet komikov, mož iz ozadja in učitelj

Ko se zbere sedem komikov, da bi se lotili pogosto nesmiselnih, a zabavnih nalog, smeha ne manjka, prav tako ne zbadanja, goljufanja, pregovarjanja in nerganja. To je le kratek vpogled v britanski komični tekmovalni šov Nadzornik.

Naloge naslovnega nadzornika – ta ocenjuje uspešnost tekmovalcev in ima pri tem zadnjo besedo – opravlja Greg Davies, ki ga poznamo iz serij in filmov, kot sta Cuckoo in Angleška pita.

Drugo sezono Nadzornika bodo na programu Viasat Explore premierno predvajali 17. maja, še prej pa preverimo, kaj se v tem zabavnem šovu pravzaprav sploh dogaja.

Nadzornik in komik iz ozadja

Naloge naslovnega nadzornika opravlja britanski komik in igralec Greg Davies, avtor izvirne ideje Alex Horne pa je prevzel vlogo njegovega pomočnika. | Foto: Avalon Greg Davies resda odloča, kako dobro so se izkazali tekmovalci, a mož, ki vleče vrvice v ozadju, je Alex Horne, avtor izvirne ideje. Ta je najprej zaživela na slovitem festivalu Fringe v Edinburgu, v šovu pa Horne opravlja vlogo nadzornikovega pomočnika.

Njegove naloge obsegajo razlago pravil tekmovalcem, merjenje časa in pa seveda na koncu zabavno kritiziranje tekmovalcev skupaj z Daviesom.

Neverjetno zabavne naloge

Naloge so včasih bizarne, drugič neprijetne, tretjič kreativne, a vsekakor so veliko bolj zabavne, ko jih izvajajo in sproti komentirajo ljudje, ki se preživljajo s humorjem.

Včasih se zdi, da bodo naloge tudi malo ogabne (takšno je na primer tekmovanje v požiranju lubenice), a njihova izvedba nasmeje vsakogar.

Josh Widdicombe in Roisin Conaty med opravljanjem naloge v prvi sezoni Nadzornika. | Foto: Avalon Čeprav bodo nekatere naloge, kot je risanje konja med ježo konja, gledalce šokirale, to ni nič v primerjavi s tem, kako pogumno komiki sprejmejo ta izziv, kaj šele s tem, s kakšnim zanosom se ga lotijo.

Večino časa so naloge individualne, občasno so tudi skupinske, ampak vse do trenutka, ko v studiu pokažejo posnetek, tekmovalci ne vedo, kako so se izkazali sami in kako je to uspelo njihovim nasprotnikom.

Tekmovalec ima pogosto občutek, da je nalogo odlično opravil, a se v studiu izkaže, da vrednost njegove rešitve z vsakim posnetkom nasprotnikov upada.

Ohlapna pravila se lahko tudi krši

Končna ocena je stvar razprave in argumentacije, saj pravila niso nespremenljiva. Tekmovalci za vsako nalogo sicer dobijo navodila, a to ne pomeni, da pravil ne smejo kreativno kršiti. Na koncu pa vseeno odloča nadzornik.

V prvi sezoni so tekmovalci na primer morali ugotoviti vsebino pit, ne da bi jih odprli, a če je to namesto njih storil nekdo drug, so lahko pokukali vanje. Skratka, tekmovalci morajo najti pravo mejo med drznostjo, iznajdljivostjo in spoštovanjem pravil.

Peterica komikov na preizkušnji

V drugi sezoni šova se bodo med seboj pomerili ter nas pri tem neznansko zabavali Jon Richardson, Richard Osman, Joe Wilkinson, Katherine Ryan in Doc Brown, nad njimi pa bosta seveda znova bdela Greg Davies in Alex Horne. | Foto: Avalon V vsaki sezoni sodeluje pet komikov, ki s svojimi duhovitimi pripombami in kreativnimi poskusi izmikanja pravilom popestrijo naloge. K humorju pogosto pripomore tudi osebno poznanstvo (in zamere) med tekmovalci in nadzornikom.

V drugi sezoni nas bodo tako med reševanjem mačka, metanjem krompirja in nastopom pred županom zabavali Jon Richardson, Richard Osman, Joe Wilkinson, Katherine Ryan in Doc Brown.

Skozi celotno sezono bomo tekmovalce že dodobra spoznali in zagotovo se nam bo kakšen še posebej priljubil. Ali se bo tudi nadzorniku, pa se bomo lahko prepričali že 17. maja na programu Viasat Explore.

Prvo sezono Nadzornika si lahko ogledate na programu Viasat Explore. Če uporabljate NEO, samo pritisnite gumb z mikrofonom in recite: "Nadzornik."

Napovednik druge sezone šova Nadzornik:

Program Viasat Explore je na televiziji Telekoma Slovenije na pr. mestu 130.* Program je vključen v programske opcije MINI, STANDARD in MEGA HD ter omogoča funkcijo sedemdnevnega ogleda nazaj . Če želite izvedeti podrobnosti o posameznih vsebinah in preveriti natančen čas njihovega predvajanja, obiščite najzanesljivejši TV-spored programa Viasat Explore. *Velja za komunikator BOX.

Preberite tudi: