Festivala se bodo udeležili malteški in mednarodni filmski ustvarjalci, igralci, člani filmskih ekip, direktorji studiev in producenti. Foto: Reuters

Malteška filmska komisija napoveduje Mediteranski filmski festival, ki bo v prvi izdaji potekal med 25. in 30. junijem v prestolnici in na drugih prizoriščih po državi. V programu, ki ga bodo razkrili na filmskem festivalu v Cannesu, bodo predstavljeni filmi iz devetih mediteranskih oz. južnoevropskih držav, med katerimi bo tudi Slovenija.

Po pisanju časnika The Guardian želi Malta s festivalom še naprej graditi svojo podobo filmske privlačnosti, s katero vabi filmske hiše, da snemajo na njenih tleh. Med vidnejšimi filmi, ki so bili v zadnjih letih posneti na Malti, so Napoleon Ridleyja Scotta, The Way of the Wind v režiji Terrencea Malicka in Jurski svet: Prevlada režiserja Colina Trevorrowa, je spomnil britanski časnik.

Na festivalu, katerega program bo razkrit v Cannesu, bodo predstavljeni filmi iz vseh držav, t. i. MED9 oz. zveze devetih sredozemskih in južnoevropskih držav članic EU, v kateri so Hrvaška, Ciper, Francija, Grčija, Italija, Malta, Portugalska, Španija in Slovenija. Predstavljeni filmi se bodo potegovali za različne nagrade, piše The Guardian.

Na festivalu tudi mednarodni filmski ustvarjalci

Festivala se bodo udeležili malteški in mednarodni filmski ustvarjalci, igralci, člani filmskih ekip, direktorji studiev in producenti. Na festivalu bodo navzoči tudi predstavniki urada Sredozemske filmske komisije, Britanske filmske komisije in direktorji hollywoodskih studiev.

Po besedah malteškega komisarja za film Johanna Grecha bo Mediteranski filmski festival "združil devet edinstvenih sredozemskih narodov in proslavil moč povezanosti, moč ustvarjalnosti in moč priložnosti".

Malteški minister za turizem Clayton Bartolo pa je dodal, da "ljubezen do umetnosti in pripovedovanja zgodb presega meje in ustvarja čudovito tapiserijo različnih kultur, ki jih združuje strast do filma". V tem duhu povezanosti se veselijo, da bodo "z roko v roki s sredozemskimi partnerji gradili svetlo prihodnost malteške filmske industrije", so ministrove besede povzeli pri britanskem časniku.