Mladinski film letošnje jeseni, pri katerem sta moči združili priljubljeni glasbeni skupini #foto

"To je bila moja prva tovrstna vloga in v njej sem strastno užival. Z glavnim likom v filmu se lahko poistovetim, saj sem tudi sam avtist," je povedal glavni igralec Ali Ogrizek, ki se je v filmske vode podal, ker si želi postati montažer in ljubiteljski igralec. Poleg Ogrizka sta se pred kamerami preizkusila še mlada igralca Lara Kolar in Elyes Samba.

Jan se v zgodbi pridruži razredu, ki se z razvojem inovativne tehnologije poteguje za štipendijo mednarodnega podjetja. Tam spozna nadarjeno glasbenico Zarjo (v filmu jo zaigra Lara Kolar), pot pa mu prekriža neizprosni učitelj Frenk (v filmu ga zaigra Mitja Ritlop), ki hodi po robu z drugačnimi metodami praktičnega pouka. Jan kljub vsem oviram učitelja in sošolcev dokaže, da zmore, ter s pomočjo ambiciozne socialne delavke počasi napreduje v šoli, zbliža pa se tudi z direktorjem podjetja, ki ga vzame pod svoje okrilje.

Pri ustvarjanju filma Šepet metulja je sodelovalo okoli 50 dijakov Šolskega centra Celje, zanj pa so potrebovali okoli 30 snemalnih dni. Režiser in scenarist filma je Alen Plavšar, sicer profesor na Šolskem centru v Celju, ki se je podpisal tudi pod film Vloga za Emo.

Direktor Šolskega centra Celje Mojmir Klavar je povedal, da je počaščen, da režiserja filma pozna kot učitelja, in dodal, da take sodelavce povabi, da naredijo še kaj dobrega in odštekanega.

Foto: Siol.net/ A. P. K.

Plavšar je profesor na Srednji šoli za strojništvo, mehatroniko in medije, hkrati pa ustvarja tudi kot filmar, ker je to, kot pravi, še vedno na prvem mestu v njegovem življenju. Povedal je, da je snemanje minilo brez večjih zapletov, nekaj težav so imeli le z izbiro igralcev. V prvotnem scenariju si je zamislil mladeniča z avtizmom, neizprosnega, a strokovnega profesorja in podjetnika, dodal pa je še lik socialne delavke, ki v filmu odigra vlogo nekakšne "superjunakinje".

Mitja Ritlop, ki v filmu igra lik neizprosnega učitelja Frenka in je tudi sicer profesor, je povedal, da je bilo snemanje sicer zahtevno, a zabavno, težav z urniki pa niso imeli, saj so film snemali lani poleti.

Foto: Matic Holobar/Magični spomini

Skladba Metulj v novi preobleki

V glavni naslovni skladbi mladinskega celovečernega filma so moči združili člani legendarne velenjske rock zasedbe Šank rock (Bor Zuljan, Matjaž Jelen, Aleš Uranjek in Cveto Polak), ki so prav za potrebe filma svojo priljubljeno balado Metulj skupaj s članicami skupine Bepop (Tinkaro Fortuna, Alenko Husić in Ano Praznik) posneli v novi različici.

Ana Praznik tokrat ni stopila le pred mikrofon, temveč tudi pred filmske kamere, saj je v filmu zaigrala socialno delavko, ki skrbi za avtista Jana.

Kot so povedale pevke skupine Bepop, jim je bilo v čast sodelovati z rokerji. Vokale znane pesmi Metulj so posneli na novo, ob tem pa je glavni vokalist skupine Šank Rock Matjaž Jelen povedal, da njegovi vokali še vedno zvenijo tako dobro kot v izvirni skladbi iz leta 1988, saj v življenju ni pokadil cigarete.

Legendarna pesem Metulj v novi preobleki. Foto: Matic Holobar/Magični spomini

Tukaj si lahko pogledate napovednik filma:

"Če bomo kot družba pozorni na drugačnost, nas bo to delalo velike in srečne"

Navdih za lik podjetnika v filmu je bil direktor MIK Celje Franci Pliberšek, ki ga je v filmu upodobil igralec Brane Završan. Kot je povedal Pliberšek, je vesel, da je njegovo delo opaženo in da je del kakšnega projekta.

"Verjamem, da če bomo kot družba pozorni na drugačnost in bomo pozorni na manjše spremembe ranljivih skupin, bo to tisto, kar nas bo delalo velike in srečne," je dejal Pliberšek. Prav Ali Ogrizek, ki v filmu igra avtista Jana, v MIK Celje opravlja prakso.

Skupina Šank Rock in Bepop. Foto: Siol.net/ A. P. K.

Ne samo film, izšla je tudi knjiga

Film pa je bil tudi povod za knjigo, ki je napisana v prvi osebi in za katero se je po besedah avtorice Mateje Zorko Pavšar izkazalo, da je nujno potrebna, saj lahko skozi lik mladostnika v njej spoznamo, kaj doživlja mlad človek ter zakaj je pomembno, da smo strpni, se poslušamo in drug drugemu damo priložnost.