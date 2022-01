Mladega Slovenca uvrstili med vzhajajoče igralske zvezde

Danes so pri European Film Promotion (EFP) razglasili deset izjemnih evropskih mladih igralcev, izbranih za projekt Evropske vzhajajoče zvezde (European Shooting Stars), so sporočili iz Slovenskega filmskega centra. Sedem igralk in trije igralci, med njimi tudi Slovenec Timon Šturbej, se bodo predstavili na 72. Berlinalu, ki bo letos potekal med 10. in 20. februarjem.

"Oči občinstva so uprte vanj, kjerkoli se pojavi"

"Njegova veličastna in pristna umetniška prezenca je tako močna in prepričljiva, da so oči občinstva uprte vanj, kjerkoli se pojavi," je mednarodna žirija zapisala o 28-letnem slovenskem igralcu, "Timon Šturbej se s širokim razponom čustev in podob ustvarjalno in pristno zlije z vsako vlogo. Njegova igra je mnogovrstna. Njegov nastop je s subtilnimi izrazi in sugestivno prisotnostjo razorožujoč, večplasten in zasvajajoč – pravo utelešenje igre."

Timon Šturbej v filmu Jezdeci Foto: Slovenski filmski center

Timon Šturbej - njegov oče je priznani igralec Branko Šturbej - se je rodil v Mariboru. Diplomiral je na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani in je član ansambla SNG Drama v Ljubljani. Pred sprejetjem na AGRFT je leta 2013 na gledališkem festivalu Teatralny Koufar v Minsku v Belorusiji prejel nagrado za najboljšega igralca za vlogo Amorja v Molierovi Psihi. Leta 2017 je za vlogo Bernieja v predstavi Seksualna perverzija Davida Mameta prejel nagrado Sklada Staneta Severja za študente igre, poimenovano po legendarnem slovenskem igralcu, ki jo podeljuje strokovna žirija.



Leta 2017 je svojo prvo filmsko vlogo odigral v filmu Stekle lisice režiserja Borisa Jurjaševiča. Za vlogo Željka v filmu Posledice režiserja Darka Štanteta je leta 2018 na Festivalu slovenskega filma prejel vesno za najboljšo stransko vlogo. Pred kratkim je končal produkcijo filmov Jezdeca v režiji Dominika Menceja in Zbudi me v režiji Marka Šantića. Trenutno snema televizijsko mini serijo Inhumanum: Umori na Slovenskem v režiji Igorja Zupeta.

Branko in Timon Šturbej v igri Jacques in njegov gospodar na velikem odru ljubljanske Drame Foto: Mediaspeed

V zvezdniški družbi

Že vseh 25 let je program Evropske vzhajajoče zvezde pomembna odskočna deska za mednarodno igralsko kariero, ob tem poudarjajo v Slovenskem filmskem centru. Med vidnejšimi zvezdami zadnjih let so: Matilda de Angelis, Carey Mulligan, Alba Rohrwacher, Alicia Vikander, Maisie Williams, Riz Ahmed, George MacKay in Jannis Niewöhner.

Timon Šturbej je naša že tretja vzhajajoča zvezda, ki se je uvrstila med deseterico najbolj obetavnih evropskih igralcev po presoji žirije: leta 2013 je v Berlinu nastopil igralec Jure Henigman, leta 2017 pa igralka Maruša Majer. Pred njimi so izjemno kakovost slovenskih igralcev ponesli v svet še Marko Mandić, Aleksandra Balmazović in Iva Krajnc.

Oglejte si še: