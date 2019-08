Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Oskarjevka Lupita Nyong'o in zvezdnica serije Deklina zgodba Elisabeth Moss v hvaljeni grozljivki o družini, ki jo na počitnicah napade skupina dvojnikov. Vizionarski režiser Jordan Peele se po izjemno uspešnem prvencu Zbeži! vrača s srh vzbujajočo zgodbo o tem, da smo sami sebi najhujši sovražniki.

ZDA │ 2019 │ 111 min. │ Misteriozna grozljivka R: Jordan Peele│ I: Lupita Nyong'o, Winston Duke, Elisabeth Moss, Anna Diop IMDb: 7,0/10 │ Rotten Tomatoes: 94 % │ Uporabniki Googla: 74 %

Adelaide Wilson se z možem in otrokoma odpravi na idilične počitnice v družinsko počitniško hišo na plaži. Zaradi nerazrešene travme iz otroštva in vrste nepričakovanih naključij postaja prestrašena Adelaide vedno bolj prepričana, da se bo njeni družini pripetilo nekaj groznega.

Družina se po preživetem dnevu na plaži vrhe v hišo, v večernih urah pa se na njihovem dovozu pojavijo štiri skrivnostne podobe. Wilsonovi kmalu odkrijejo, da so to njihovi dvojniki, ki jim strežejo po življenju.

"Filmu Mi lahko rečemo grozljivka – čeprav je to podobno, kot če bi Botra razglašali za gangsterski film ali pa 2001: Odisejo v vesolju za znanstveno fantastiko. Žanr je povsem nebistven, ko gre za odlike tega filma – pa naj konvencijam sledi ali jih na novo definira.

Pomembno je, da Peele citira žanrske trope in filmske predhodnike, da bi svoje delo globoko zakoreninil v popularni kulturi – a že v naslednjem trenutku te korenine izpulil. /…/ Kolosalen filmski dosežek." Richard Brody, The New Yorker

"Režiser tudi tu izkoristi svoj dar za komedijo /…/, da bi ustvaril prebrisano, neusmiljeno ravnovesje groze in smeha.

Mi so mojstrsko delo komične napetosti in visceralne sprostitve; film, ki naš smeh spremeni v orožje proti nam ter nas spomni, da smejanje, kričanje in razmišljanje niso medsebojno izključujoči se užitki." Justin Chang, Los Angeles Times

Še preden je režiser in scenarist Jordan Peele končal snemanje grozljivke Zbeži! (2017), za katero je prejel oskarja za najboljši scenarij, je že imel idejo o še grozljivejši in psihološko prodornejši zgodbi.



Te so Ponovno mrtva (1991), Izžarevanje (1980), Babadook (2014), Zlo za petami (2014), Zgodba o dveh sestrah (2003), Ptiči (1963), Nenavadne igre (1997), Mučeniki (2008), Vampirska ljubezen (2008) in Šesti čut (1999).

Jordan Peele, Jason Blum in Sean McKittrick so skupaj producirali že filma Zbeži! in Črni KKKlanovec (2018), omenjeni trojici pa se je tokrat pridružil še Ian Cooper.

Edini izviren igrani celovečerec, ki je med prvim koncem tedna zaslužil več (77 milijonov), je Avatar (2009), med neizvirnimi grozljivkami pa sta v prvih dneh zaslužili več samo filma Tisto (123,4 milijona dolarjev leta 2017) in Noč čarovnic (77 milijonov dolarjev leta 2018).

