Legendarni komik se pri 96 letih vrača

Brooks je eden redkih komikov, ki so prejeli vse štiri najpomembnejše ameriške nagrade v zabavni industriji – televizijskega emmyja, glasbenega grammyja, filmskega oskarja in gledališkega tonyja.

Ameriški igralec Mel Brooks je po dobrih 40 letih pripravil nadaljevanje parodije Smešna plat zgodovine. Nadaljevanje komedije iz leta 1981, ki parodira vero in ključne trenutke zgodovine, je od tega tedna v obliki serije na voljo na ameriški pretočni platformi Hulu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Danes 96-letni Brooks je v osmih epizodah serije posodil svoj glas, ustvaril pa jih je skupaj z igralci Nickom Krollom, Ikom Barinholtzom in Wando Sykes.

Surove šale, ki so osramotile zgodovinske osebnosti

"Njegov komični um je še vedno tako oster. Ima noro življenjsko moč in še vedno se šali," je prejšnji mesec povedal Kroll o Brooksu, čigar kariera se je začela v 40. letih prejšnjega stoletja.

Film Smešna plat zgodovine: 1. del je v kinematografe prišel leta 1981 in bil deležen svetovnega uspeha zaradi svojih pogosto surovih šal, ki so osramotile zgodovinske osebnosti od kamene dobe do francoske revolucije.

V njem je Brooks odigral nerodnega Mojzesa. Ta je padel in razbil kamen, ki je vseboval več kot deset zapovedi, satiričnega junaka iz rimskega imperija, imenovanega Comicus, in pohotnega Ludvika XVI., ki je svoj položaj izkoristil za nadlegovanje žensk.

Napoved, da bo sledilo nadaljevanje s Hitlerjem na drsalkah

Film se je končal z napovedjo, da bo sledilo nadaljevanje s Hitlerjem na drsalkah. Dvainštirideset let kasneje je Brooks svojo obljubo tudi izpolnil. Brooks, rojen leta 1926 v judovski družini v Brooklynu, se je vse življenje norčeval iz Hitlerja v različnih produkcijah, vključno z njegovim uspešnim muzikalom Producenti.

Zgodovina sveta, 2. del ponovno obravnava Jezusovo izdajo s strani Jude Iškarijota, izum telefona, državljansko vojno v ZDA, rusko revolucijo in invazijo zaveznikov v Normandiji.

Prejel vse štiri najpomembnejše ameriške nagrade v zabavni industriji

V seriji je značilni Brooksov humor med besednimi igrami, nesporazumi in anahronizmi posodobljen za dobo družbenih medijev. Serija gledalce povabi na snemanje Shakespearovega Romea in Julije ter na fotografiranje konference na Jalti z zmagovitimi voditelji druge svetovne vojne Winstonom Churchillom, Franklinom Rooseveltom in Josipom Stalinom. Uvede jih celo v zakulisje pogajanj v mirovnem procesu na Bližnjem vzhodu.

"Osebno menim, da lahko trenutno v komediji še vedno govoriš in počneš nore stvari," je povedal Kroll. "Le malo bolj premišljen moraš biti, kako in zakaj jih izgovarjaš," je dodal.