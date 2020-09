Med snemanjem serije razvila hudo fobijo #video

V seriji Away ameriškega ponudnika TV-vsebin Netflix je Hilary Swank zaigrala astronavtko Emmo Green, ki se odpravi na zahtevno misijo na Mars, za seboj doma pa pusti najstniško hčerko in moža z zdravstvenimi težavami. Da bi lahko svoj lik kar se da avtentično upodobila, je Hilary obiskala tudi Nasin center in se preizkusila v nekaterih usposabljanjih za astronavte.

A ko je bilo treba snemati prizore v astronavtski obleki, so se pri zvezdnici pojavili neprijetni občutki. V obleki se je namreč počutila klavstrofobično.

"Nikoli v življenju nisem imela nobenih fobij. Do zdaj. In če sem povsem odkrita, jih tudi nisem razumela. Vedno sem si mislila: 'Preboli že, saj je samo pajek. Oditi stran.' Dokler nisem zdaj sama postala klavstrofobična. Do te točke, da se je moje telo začelo potiti, v 30 sekundah sem bila premočena do kože in imela obraz rdeč kot paradižnik. Prvič, ko sem preizkušala svojo vesoljsko obleko in čelado, pa sem skoraj omedlela. Ne gre le za mentalno stanje, ampak je tudi zelo fizično," je začela dolg zapis na Instagramu.

Svojim sledilcem je tudi povedala, da je dejansko vse v naših glavah in da če ustrezno naravnamo svoje misli, lahko naredimo tudi stvari, ki smo se jih nekoč nadvse bali in ki so se nam zdele nemogoče oziroma neizvedljive. Sama je tako v šestih mesecih, ki jih je preživela na snemanju, obvladala svojo klavstrofobijo oziroma se naučila shajati z njo.

"Igrati astronavtko v Away me je prignalo do roba na tak način, kot si nisem mislila, da me bo. To je bila zame tako pomembna lekcija … Na toliko načinov," je še razkrila. In dodala: "Z vami sem to delila zato, da se boste počutili manj sami, ko vam kaj prevzame misli in posledično telo. Imejte potrpljenje sami s sabo."