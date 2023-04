Že prvi kadri dokumentarnega filma scenarista in režiserja Mihe Čelarja dajo jasno vedeti, na katero stran debate o legalizaciji marihuane se film postavlja. Skozi igrivo montažo arhivskih in novih posnetkov ter animacije, skupaj z naracijo Ramba Amadeusa, uvod filma na komičen način vzpostavi igrivost pristopa in odmevnost teme, nato pa skozi umirjeno predstavitev prvih protagonistov še resnost in težo osrednjega vprašanja.

Ko namreč spoznamo glavnega junaka Janka Pirca, lastnika podjetja za predelavo in prodajo izdelkov iz konoplje, ki si deli ime z naslovom filma, se ta pogovarja z eno izmed zadovoljnih strank – materjo z otrokom, ki trpi za hudo obliko epilepsije in mu napade umirijo edinole kapljice iz konoplje, ki vsebujejo kanabidiol (CBD).

Janko Pirc Foto: kader iz filma

To ni poceni manipulativni trik, saj avtor to srečanje nadgradi z zdravnikom pediatrom iz pediatrične klinike, ki to zdravilo predpisuje, nato pa še z raziskovalcem z Inštituta Jožef Stefan, ki dela analize vsebnosti CBD in tetrahidrokanabinola (THC) v kapljicah in drugih preparatih. Substanca THC je namreč psihoaktivni element marihuane, ki povzroči občutek "zadetosti", medtem ko sam CBD nima tovrstnih stranskih učinkov.

Cilj je torej, da imajo kapljice za otroke z epilepsijo in drugimi boleznimi čim manj THC in čim več CBD, kar pa ni povsem preprosto doseči. Odvisno je tudi od prisotnosti teh substanc v rastlinah, iz katerih so bile predelane, in prav zato je pomembno, da jih na inštitutu pregledujejo.

Ponekod grožnja zapora, drugod domača obrt

Po tem, ko film vzpostavi medicinsko uporabnost konoplje, bolje spoznamo Pirca in njegovo zgodbo. Ta je bil leta 2014 obsojen zaradi gojenja osmih sadik konoplje, iz katerih je izdeloval kapljice s CBD za zdravljenje sinove bolezni, a ga je dve leti kasneje vrhovno sodišče oprostilo. Predlani mu je uspelo iztožiti nekaj odškodnine za duševne bolečine, saj mu je zaradi stresa med postopki razpadla družina.

Foto: kader iz filma

Janko ostane osrednji protagonist, a skozi film spoznamo še množico drugih pridelovalcev konoplje in zagovornikov legalizacije iz različnih držav. Sledi zgodba Huanita Luksetića iz okolice Reke, ki je bil obsojen na dve leti zapora zaradi gojenja marihuane, iz katere si je delal preparate za lajšanje simptomov multiple skleroze. Njegova sodna kalvarija se je zaključila brez prestane kazni, saj ga je v odmevni potezi nemudoma po obsodbi oprostila takratna hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović.

Na tej točki film preklopi s pravosodnih perspektiv konoplje na njeno proizvodnjo in uporabo v drugih državah. Tako se sprehodimo skozi ponudbo Term Sveti Martin, kjer nudijo širok nabor tretmajev, temelječih na konopljinih ekstraktih, pa tudi skozi barcelonsko sceno društev za uživanje marihuane, ki na osnovi pravne zanke delujejo povsem legalno, in v Švico, kjer Sara Ferraro razkaže družinsko manufakturo za proizvodnjo marihuane, ki se nato prodaja za rekreativne namene kar v supermarketih, poleg cigaret in alkohola. Rastline gojijo v velikih halah pod neonskimi lučmi in jih tam tudi žanjejo, sušijo, pakirajo in odpremijo, v poslu pa poleg mlade Sare sodelujejo tudi njeni starši in drugi zaposleni.

Manj uspeha ima severnomakedonski aktivist Filip Dostovski, ki je prejel pogojno kazen zaradi gojenja konoplje, hkrati pa se je njegova država odločila urediti vzgajanje konoplje z velikopoteznimi korporativnimi pristopi. S tem je že v osnovi s trga izrinila majhne domače pridelovalce, saj je po nekaterih izračunih za izgradnjo ustreznih prostorov, varovanje in primeren kader potreben vložek skoraj milijona evrov.

Foto: kader iz filma

Farmacevtska zarota?

Skozi to zgodbo se film tudi najbolj približa novici, ki jo izpostavi že pred uvodno špico, da je farmacevtski gigant Pfizer predlani kupil manjše farmacevtsko podjetje, ki razvija zdravila na osnovi konoplje. Omembe farmacevtskega lobija in dobičkov, ki naj bi jih ta podjetja izgubljala zaradi uspešnih zdravljenj iz konoplje, se v filmu pogosto pojavijo, vendar povečini skozi splošne trditve, brez konkretnih izpeljav ali razlag. Se pa z uradno farmacijo povezane debate hitro sprevržejo v zagovarjanje proticepilskih tez in na eni točki tudi nasprotovanju nošnji mask v času pandemije. To sicer ni fokus tega filma, a nakaže na zavračanje farmacevtskih pripomočkov znotraj skupnosti ljudi, ki se borijo za legalizacijo konoplje v medicinske namene.

Čeprav začne z omembo farmacevtske industrije in se ta tema večkrat pojavi, je avtorjev osnovi fokus ves čas na ljudeh in njihovih osebnih zgodbah. Janka Pirca tako spremlja tudi med obdelovanjem njive konoplje, žetvijo in predelavo, skozi zaplete njegove butične predelovalnice z dobavo elektrike in zrušenjem strehe. Kljub pogostim omembam sumov šikaniranja in sabotaže pri teh težavah pa dokazov o tem ne vidimo, prej nasprotno – vse kaže, da uspe Pircu urediti stvari s svojim iskrenim človeškim pristopom.

Janko Pirc je resda protagonist, a glavni adut filma in njegov najbolj prepoznavni element je Rambo Amadeus. Črnogorski glasbenik in samooklicani rokenrol filozof nastopi kot animirani pripovedovalec Mr. Green in se tudi pojavi v filmu, ko se sprehodi skozi središče Ljubljane, kjer je bila v začetku 20. stoletja lekarna, ki je legalno prodajala marihuano za lajšanje zdravstvenih težav.

Glasbenik Rambo Amadeus (desno) je pripovedovalec, v filmu pa se tudi pojavi. Foto: kader iz filma

V filmu se tudi večkrat pojavi njegova glasba. Izbira Ramba Amadeusa je nekoliko nenavadna, saj je v intervjujih in drugih javnih nastopih večkrat poudaril, da je kajenje marihuane opustil, ker je bil zaradi tega preveč apatičen, a v svoji vlogi v tem filmu njegov privzeti "zajebantski" odnos pripomore k vzdušju in tempu. Temu služijo tudi mnogi humoristični animirani vložki, ki delujejo kot prehodi med različnimi temami in protagonisti in si zaslužijo posebno pohvalo.

Ali je film Konoplja osvobaja vreden ogleda?

Manj kot poldrugo uro dolg film seveda ne more ponuditi celostnega vpogleda v kompleksno tematiko, ki jo načenja, je pa dober uvod. Ob rastočem številu držav, ki legalizirajo marihuano, in vse bolj razširjeni uporabi njenih ekstraktov v medicinske namene, je to tema, s katero se bomo nedvomno še srečali. Film vključi tudi sceno z zasedanja odbora za zdravstvo slovenskega državnega zbora s prejšnjega sklica, kjer je skupina poslancev poskušala doseči spremembe zakonodaje, a je bila preglasovana. To je prikazano kot deloma politična odločitev in deloma kot posledica nestrokovnega pričanja predstavnikov državnih institucij, in čeprav v filmski kritiki ni prostora za komentiranje delovanja države, film pokaže, da je medicinska raba konoplje bistveno širša tema, kot so jo pripravljeni videti politiki.

Konoplja osvobaja



Režija: Miha Čelar



Nastopajo: Janko Pirc, Rambo Amadeus, Huanito Luksetić, Sara Ferraro



Žanr: Dokumentarec



Dolžina: 81 minut : Miha Čelar: Janko Pirc, Rambo Amadeus, Huanito Luksetić, Sara Ferraro: Dokumentarec: 81 minut

Preberite še: