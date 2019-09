Kri ni voda v napeti irski seriji o zakopanih družinskih skrivnostih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V videoteki Pickbox NOW si lahko premierno ogledate celotno prvo sezono irske kriminalistične serije Kri. To opisujejo kot mešanico psihološkega trilerja in irskega noira, zgodba pa obravnava zakopane družinske skrivnosti in vpliv preteklosti na sedanjost.

Cat Hogan (Carolina Main) je navajena bežati pred svojo preteklostjo, ko pa njena mati Mary (Ingrid Craigie) "po nesrečnem naključju" umre, se mora soočiti z družino, ki se je je izogibala zadnjih deset let.

Cat je bila od nekdaj črna ovca družine, zdaj pa ta neprijetni družinski sestanek v njej prebudi zlovešče demone preteklosti in vrže sum na materino smrt.

Čeprav si želi, da bi bila materina smrt nesreča, začenja spoznavati, da je ima zgodba očeta Jima (Adrian Dunbar) veliko lukenj. Teden dni po Maryjini smrti poskuša Cat odkriti resnico, če želi razumeti sedanjost, pa se bo morala ozreti v preteklost.

Glavna junakinja serije Kri Cat Hogan (Carolina Main) sumi, da je njen oče povezan z materino smrtjo.

Irska kriminalistična serija Kri (Blood) temelji na družinskih odnosih in prepričljivih likih, s katerimi se gledalci zlahka poistovetimo.

Glavno junakinjo je odlično upodobila Carolina Main (Unforgotten), v vlogi Catinega očeta Jima se je izkazal Adrian Dunbar (Line of Duty), igralsko zasedbo serije pa dopolnjujeta Diarmuid Noyes (Borgia) kot Catin mlajši brat Michael in Grainne Kennan (Black Mirror) kot Catina starejša sestra Fiona.

Omenjeni igralci dajejo vtis, da so v resnici sorodniki, tudi po zaslugi odličnega scenarija, ki ga je napisala Sophie Petzal (The Last Kingdom, Riviera).

Vsak ima svoj pogled na resnico

V tem novem in vznemirljivem pogledu na žanr kriminalke je nenehno prisotna dilema, ali je Cat paranoična ali pa je v resnici odkrila grozno resnico o svojem očetu.

Nekaj je gotovo – v seriji Kri ne moremo biti povsem prepričani o ničemer in nikomer, resnica pa je odvisna od tistega, ki jo pripoveduje.

Napovednik serije Kri: