Britanski režiser Gareth Edwards (Rogue One) je s Kreatorjem ustvaril znanstvenofantastični spektakel, ki mu je bil enostavno usojen. S tem ambicioznim obračunom človeka proti stroju je brez pogojev režiral enega najboljših izvirnih znanstvenofantastičnih filmov zadnjih desetih let, kateremu tako kritiki kot gledalci pravijo MOJSTROVINA.

Gareth Edwards, ki ima za seboj kar nekaj uspešnih filmskih projektov, se ne spomni, koliko je bil star, ko je prvič videl film Vojna zvezd, spomni pa se, da je bila to zanj skoraj religiozna izkušnja. V hipu je vedel, kaj bo počel do konca življenja – snemal filme. In med drugimi je ironično posnel tudi Rogue One. Idejo za Kreatorja pa je dobil med potovanjem po ameriškem Srednjem zahodu, ko je med neskončnimi polji visoke trave zagledal nenavadno tovarno z japonskim logotipom. Zamislil se je, kaj bi lahko proizvajali v tej tovarni, sredi ničesar. Glede na to, da je po naravi znanstvenofantastični navdušenec, je takoj pomislil na robote. Pomislil je, kako bi se počutil robot, ki bi iz te tovarne pobegnil in prvič stopil na prostrana polja, začutil travo pod nogami ter prvič videl nebo in svet. Kaj bi si mislil? Kaj bi naredil? Tako se je rodil začetek filma Kreator.

Da bi režiserjevo vizijo prestavili na velika platna, je produkcija prepotovala več kot 16.000 km na 80 različnih lokacij v osmih različnih državah, vključno s Tajsko, Vietnamom, Kambodžo, Nepalom, Japonsko, Indonezijo, Združenim kraljestvom in ZDA.

V samem središču filma KREATOR je umetna inteligenca ter njene potencialne koristi in nevarnosti za človeštvo, ki je trenutno tudi ena izmed najbolj aktualnih tem današnje družbe. Režiser filma Gareth Edwards je povedal, da je film nastajal kar nekaj let, vendar pa je njegova premiera ravno v času, ko se kot družba intenzivno ukvarjamo z vprašanji povezanimi z umetno inteligenco - kaj pomeni biti človek, ali ima UI zavest, vprašanja dobrega in slabega med umetno inteligenco in ljudmi. V filmu Kreator protagonist potuje skozi futuristično vojno območje in začne se spraševati, kaj je sploh resnično. Kot družba smo ravno na tej točki, ko se sprašujemo, enako vprašanje. Je res človek tisti, s katerim se pogovarjamo?

Za The Guardian je Wendy Ide zapisala: »Kreator je resnično originalen spektakel človeka proti stroju.«, medtem ko je Alison Willmore za portal Vulture povedala: »Kreator je šokantno dober in nabit s čustvi.« Nikola Feguš (Filmologija) se je dotaknil tudi filmske glasbe in povedal, da se v Kreatorju zelo začuti njeno grandioznost, ki po zaslugi Hansa Zimmerja v samem vrhuncu filma še posebaj izstopa in vpliva na čustven odziv gledalca. Igor Harb pa je za portal Siol.net med drugim zapisal: »Kreator je film, ki ga ljubitelji znanstvene fantastike preprosto ne bi smeli spregledati, saj zgradi svet prihodnosti, kot ga še nismo videli.«

Vse nadaljne besede so odveč, KREATOR je brez dvoma film, ki ga v teh dneh enostavno ne smete zamuditi na velikem platnu najbližjega kina.

