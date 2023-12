Film je režiral Eli Roth, avtor kultnih Koča strahu in Krvavi hostel, ki je ponovno v polni žanrski formi. Črni petek je namreč poln brutalnih smrti, posnetih od blizu in z izpiljenimi posebnimi učinki. Skratka, to ni film za gledalce z rahlim želodcem. In to velja že od začetka, ko režiser skozi kaotični napad na nizke cene elektronike in brezplačne pekače za vaflje brez vsakršne subtilnosti prikaže najbolj črno plat pohlepa in potrošništva. Nato pa v podobah maščevanja postane le še bolj kreativen.

Poglejte napovednik:

Najstnica, ki bo preživela

Klalnik, po angleško "slasher", je eden najbolj priljubljenih podžanrov grozljivk, ki ga je leta 1978 ustoličila kultna Noč čarovnic (Halloween). Formulo skrivnostnega morilca, ki brutalno ubija najstnike, so skozi osemdeseta kopirali številni filmarji in ustvarili nepozabne serije grozljivk, kot so Petek 13., Nočna mora v Ulici brestov in Otroška igra, ki so skozi nešteta nadaljevanja postajala vse bolj parodije samih sebe.

V devetdesetih je ta podžanr revitaliziral Krik (Scream), ki je v zadnjih letih v novi preobleki ponovno ponudil zanimiva izhodišča. Antagonist klalnika je zmeraj (na videz) neustavljivi morilec, ki na nazorne načine pobija oz. kolje svoje žrtve, povečini najstnike. Razlog za njegov srd je praviloma maščevanje, protagonisti pa so tarče zaradi pregreh, ki so jih storili sami ali pa njihovi starši. In da, na koncu preživi t. i. poslednje dekle, ki ustavi morilca … a morda ne dokončno.

Parada ob zahvalnem dnevu je stalnica mnogo ameriških mest. Ta film jo seveda izkoristi za bučno, kaotično in izredno krvavo sceno. Foto: Con Film

Glavna junakinja aktualnega filma je Jessica, hčerka lastnika veleblagovnice, kjer nameravajo razprodajo za črni petek začeti že zvečer na zahvalni dan, torej v času tradicionalne družinske večerje. Nekaj minut pred odprtjem na trgovino pritiska velika množica, ko se mimo peljejo Jessica in njeni prijatelji. Ker eden od njih potrebuje nov telefon, jih Jessica odvede skozi vhod za uslužbence, in ker so prepotentni najstniki, se skozi zaprta steklena vrata šopirijo pred čakajočimi. V množici završi in kmalu prebijejo zaščitne ograje ter zrušijo vrata. Čez nekaj trenutkov je vsak prepuščen samemu sebi in vsi se borijo za brezplačne pekače za vaflje, ki so čakali na prvih sto kupcev. Sledijo zlomljeni udi, prerezane aorte in pomendrana telesa.

Čas za maščevanje

Leto dni kasneje si je mesto opomoglo od šoka in se ponovno pripravlja na zahvalni dan. Dogajanje je postavljeno v mestece Plymouth, kjer je bila prva naselbina angleških puritanskih izgnancev, ki so ustanovili ZDA, in od koder izvira praznik zahvalnega dne. Proslava vključuje parado, množično oblačenje v puritanske noše in maske Johna Carverja, prvega guvernerja plymouthske kolonije. Prav tak kostum si nadene tudi morilec, ki začne v dneh pred obletnico postopoma ubijati in ugrabljati ključne vpletene. Še več, svoj lov nadgradi s posnetkom pripravljene mize, okrog katere začne postavljati glave oziroma celotna trupla prvih žrtev.

Morilec premišljuje o naslednjem koraku, pred njim je klišejska shema obračuna z vsemi, ki so mu storili kaj žalega. Foto: Con Film

V maniri dobrih klalnikov je identiteta morilca neznana vse do konca, film pa uspešno nastavlja lažne namige (t. i. ribji smrad) na posameznike, ki bi lahko imeli razloge za maščevanje. Nekateri od teh namigov so preočitni, razkritje morilca pa za marsikaterega ljubitelja žanra ne bo pretirano presenečenje. Vseeno je ta detektivski vidik filma na drugem mestu, saj je pri klalniku kakopak v ospredju klanje. Umori so grozljivi in izvirni, Eliju Rothu pa jih uspe posneti na tak način, da zgradi pričakovanje glede izvršitve in ga nato še potencira.

Tarantinov navdih

Pri Črnem petku je nujno omeniti tudi bogato in nenavadno zgodovino filma. Koncept je namreč nastal v sklopu projekta Grindhouse, ki sta ga leta 2007 predstavila Quentin Tarantino in Robert Rodrigues. Avtorja sta posnela vsak svoj film v maniri B-filmov iz sedemdesetih, Smrtno varen in Planet terorja, njuni prijatelji pa so posneli pet lažnih napovednikov za grozljivke podobne kakovosti. Črni petek je po Mačeti in Klošarju s puško že tretji, ki je dočakal nadgradnjo v pravi celovečerec.

Najbolj slavna igralca v filmu sta Gina Gershon in Patrick Dempsey. Samo eden od njiju preživi začetno sceno. Foto: Con Film

Čeprav je Črni petek povsem drugačen film, kot bi bilo mogoče sklepati iz napovednika, pa obdrži nekatere najbolj kultne scene. Tako na primer vidimo obglavljenje v kostum purana oblečenega človeka sredi parade, slovito sceno s trampolinom ter seveda obloženo mizo z ujetniki in kot puran pečeno osebo. Sodoben film je vizualno in zvočno spoliran ter celostno posnet, kar morda ni v duhu ideje Grindhousa, na katerega so pred šestnajstimi leti ciljali avtorji filmov in napovednikov, a Črni petek cilja na najstniške gledalce in ne na nostalgike.

Ali je film Črni petek (Thanksgiving) vreden ogleda?

Kot omenjeno, je Črni petek klasičen klalnik in bo bržkone navdušil oboževalce tega podžanra, predvsem na področju prikazanih umorov. Po drugi strani bi zgodba lahko bila bolj dodelana, liki pa so preveč enodimenzionalni, izmenljivi in mestoma tudi preveč dolgočasni, da bi bilo gledalcu zares mar zanje. Čeprav je Roth v svoje prve filme vstavil nekaj precizne in, heh, ostre družbene kritike (npr. Krvavi hostel je metafora za ameriško mučenje iraških vojnih ujetnikov), pa to pot subtilnost najprej pošlje v kot, ko v prvih scenah razgali bedo potrošništva, a nato v preostanku filma povsem pozabi na družbeno noto. Zaradi tovrstnih nedodelanosti in napak Črni petek ni dober film, a je vseeno dober klalnik – in za mnoge gledalce je to povsem dovolj.

Najstniki načrtujejo, kako ubežati morilcu. Vsem ne bo uspelo. Foto: Con Film

Črni petek (Thanksgiving)



Režija: Eli Roth

Igrajo: Patrick Dempsey, Nell Verlaque, Gina Gershon, Rick Hoffman, Milo Manheim, Addison Rae

Žanr: Grozljivka

Dolžina: 107 minut Eli RothPatrick Dempsey, Nell Verlaque, Gina Gershon, Rick Hoffman, Milo Manheim, Addison RaeGrozljivka107 minut

Preberite še: