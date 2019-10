Košarkar naj bo 2: v petih dneh več kot 10 tisoč gledalcev #video

Morda smo v zadnjih tednih Slovenci res bolj odbojkarski narod, a nas še vedno drži tudi navdušenje nad košarko. Tako je mogoče sklepati po izjemnem obisku, ki ga je v prvih dneh predvajanja doživel film Košarkar naj bo 2. V petih dneh si ga je namreč ogledalo več kot 10 tisoč gledalk in gledalcev, kar pomeni, da je bil Košarkar najbolj gledan film zadnjih dni.

Foto: Kolosej

V filmu se vračajo junaki uspešnice Košarkar naj bo, ki si jo je pred dvema letoma ogledalo skoraj 90 tisoč gledalcev. Ob tistih, ki so jih gledali v prvem filmu, pa so zdaj navdušili še novo generacijo otrok. Košarkar naj bo 2 je prvi dan predvajanja kar dvakrat napolnil ljubljanski Kolosej, dvorane pa so bile polne tudi v Mariboxu Maribor, Cineplexxu Celje in Cineplexxu Kranj. Pretekli konec tedna je film že osvojil večino kinodvoran po Sloveniji, v ponedeljek, peti dan predvajanja, pa so zabeležili desettisočega gledalca.

Foto: Kolosej

Filmska ekipa je nad odzivi in obiskom v prvih dneh več kot navdušena. "Nekoč davno smo si s filmsko ekipo zaželeli ustvariti zabaven in srčen film, zdaj vidimo, da nam je to uspelo," je povedal režiser Boris Bezić, "to nam je v veliko zadovoljstvo in nas več kot navdušuje. Ali kot pravi lik iz filma: 'To še ni konec, to je šele začetek'."

Klemen Kostrevc in Gaja Filač oziroma Ranta in Metka Foto: Tomaž Pangeršič

"Premiera in prvi dnevi po njej so bili sicer naporni, a hkrati smo se imeli res super, saj je užitek, ko vidiš, da so dvorane polne in da je ljudem film všeč. Razdelili smo veliko podpisov in moram reči, da me kar malo boli roka. Veselim se tudi prihodnjih tednov, ko bomo s soigralci obiskali še nekaj mest in se kot filmska ekipa predstavili gledalcem," pa je po prvih dneh svoje vtise strnil Klemen Kostrevc, ki je v filmu upodobil Ranto. Ob njem so v Košarkar naj bo 2 nastopili Matija Brodnik, Gaja Filač, Domen Novak, Lado Bizovičar, Marko Miladinović, Gojmir Lešnjak - Gojc, Ana Maria Mitič, Matjaž Javšnik, Mojca Funkl in Primož Pirnat.

