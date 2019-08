Ko sovražnika dobita skupnega sovražnika

Oglasno sporočilo

V naše kinematografe je prišlo novo poglavje izjemno uspešne franšize Hitri in drzni, ko sta na velika platna prvič kot glavna akterja prišla Dwayne Johnson in Jason Statham v svojih že znanih vlogah Luka Hobbsa in Deckarda Shawa v novem delu priljubljene franšize.

Agent Diplomatske varnostne službe in nekdanji pripadnik britanskih posebnih enot bosta prisiljena sodelovati in skupaj loviti zlikovca, ki ogroža človeštvo, za pokušino, kakšna bo njuna akcijska misija, pa si lahko ogledamo NAPOVEDNIK. Akcijski triler je režiral David Leitch (Deadpool 2), scenarij pa napisal Chris Morgan, ki je za franšizo Hitri in drzni napisal scenarije za več filmov. Poleg Johnsona in Stathama v filmu zaigrajo še Idris Elba, Vanessa Kirby, Helen Mirren in drugi.

Na voljo je že TRETJI NAPOVEDNIK, akcijski triler HITRI IN DRZNI: HOBBS IN SHAW pa je narednem sporedu v naših kinematografih od 1. AVGUSTA 2019 dalje.

O ZGODBI:

Vse odkar sta se prvič srečala v sedmem delu franšize Hitri in drzni leta 2015, sta si Luke Hobbs (Dwayne Johnson), zvest agent Diplomatske varnostne službe in Deckard Shaw (Jason Statham), nekdanji pripadnik britanskih posebnih enot, v laseh in skušata drug drugega nadvladati. A vse se spremeni, ko genetsko okrepljeni anarhist Brixton (Idris Elba) prevzame nadzor nad zahrbtno biološko grožnjo, ki lahko za vedno spremeni človeštvo, obenem pa doseže odlično in neustrašno agentko MI6 Hattie Shaw (Vanessa Kirby), ki je po naključju Shaweva sestra. Kot zaprisežena sovražnika morata Hobbs in Shaw sodelovati skupaj, da bi nadvladala edinega človeka, ki bi lahko bil slabši od njiju.

KDO STA GLAVNA LIKA:

Luke Hobbs je elitni agent Diplomatske varnostne službe (DSS). Kljub temu, da je zvest in ima strog moralni kodeks, bo storil vse, kar je potrebno, da bo rešil svet. V franšizo Hitri in drzni je vstopil v petem delu, ko je moral pred roko pravice privesti Doma Toretta (Vin Diesel) in Briana O’Connerja (Paul Walker). Hobbs je za vsako ceno pripravljen storiti, kar je prav. Ne zanimata ga denar ali moč, temveč prepričanje, da so slabi fantje (in slaba dekleta) škodljivi ter da je on zdravilo. V času sage se je zbližal z Domom in njegovo družino, prijateljstvo med njimi je bilo vedno močnejše. Dokler Dom med tajno operacijo v Berlinu (v Hitri in drzni 8) ni izdal Hobbsovega zaupanja in se je Hobbs znašel v zaporu, skupaj z nekdanjim možnim morilcem, ki ga je sam spravil za rešetke, Deckardom Shawem (Jason Statham). Kot predan oče svoji mladi hčerki Hobbs morda ne uboga pravil, kot jih je nekoč, vendar je še vedno prepričan, da bo ujel nepridiprave. In tudi jih.

Deckard Shaw je nekdanji pripadnik britanskih posebnih enot, ki je vstopil v franšizo Hitri in drzni ob koncu šestega dela in se vrnil v sedmi del leta 2015 maščevat sumljivo smrt svojega mlajšega brata. Za smrt je obtožil Doma (Vin Diesel) in njegovo ekipo, cel sedmi del pa jih skuša ujeti. Potem ko je v Tokiu ubil Hana (Sung Kang) in v Los Angelesu razstrelil Domovo družinsko hišo in načrtoval umor Hobbsa, ga slednji spravi za zapahe v skrito ustanovo, kamor strpajo le najhujše zločince. A kmalu njegova kazen postane milejša in nasprotnika se bosta končno le soočila.

In kakšen je njun odnos? Hobbs uboga zakone, Shaw jih krši. Shaw je skušal umoriti Hobbsa, Hobbs ga je poslal v zapor. Na zunaj je videti, da sta si popolnoma različna in da nimata ničesar skupnega, sicer pa tudi drug drugega spoštujeta, čeprav tega ne bosta priznala. Četudi se ne marata in si ne zaupata, zaprisežena sovražnika v novem delu ne bosta imela druge izbire, kot da stisneta zobe in kot partnerja ustavita grožnjo, ki preti človeštvu.

IGRALSKA ZASEDBA: Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba, Vanessa Kirby, Helen Mirren, Joe Anoa'i, Eiza Gonzalez, Eddie Marsan, Cliff Curtis

REŽIJA: David Leitch

SCENARIJ: Chris Morgan in Drew Pearce

ZGODBA: Chris Morgan

PRODUCENTI: Chris Morgan, Dwayne Johnson, Jason Statham, Hiram GarciaIZVRŠNI PRODUCENTI: Kelly McCormick, Dany Garcia, Steven Chasman, Ethan Smith

ŽANR: akcijski triler

