Kmalu v kinu: romantična komedija Last Christmas

Idejo o romantični komediji, ki temelji na skladbi Last Christmas pevca Georgea Michaela, je producent David Livingstone razvijal pred desetimi leti, oskarjevka Emma Thompson pa je projekt predstavila slavnemu pevcu, ki je bil navdušen. V filmu bomo slišali že znane skladbe pevca, pa tudi nekaj novih, ki še nikoli niso bile objavljene.

V glavnih vlogah igrata Emilia Clarke (Igra prestolov) in Henry Golding (Milo za drago, Crazy Rich Asians), nastopita pa tudi Thompsonova in Michelle Yeoh. Romantično komedijo je režiral Paul Feig (Milo za drago, Vohunka, Dekliščina), scenarij pa sta napisali Thompsonova, ki sodeluje tudi kot producentka, in Bryony Kimmings.

Oglejte si NAPOVEDNIK. Romantična komedija LAST CHRISTMAS na redni spored v kinematografe prihaja 28. NOVEMBRA 2019.

O ZGODBI:

Kate (Emilia Clarke) je mlada ženska, ki živi v Londonu, je malce zmedena, izgubljena in nima obstanka. Želi si uspeti kot pevka, hodi na številne avdicije in dela v trgovini z božičnimi okraski. Njeno življenje je polno slabih odločitev, za njo je več neuspešnih zmenkov in prav nič ji ne gre kot po maslu. Ko v njeno življenje vstopi Tom (Henry Golding), ki je njeno čisto nasprotje, se ji življenje obrne na glavo in zdi se preveč dober, da bi bil resničen. Ko se London pripravlja na enega najčudovitejših praznikov v letu, božič, se zdi, da jima bližina ni usojena. A včasih je treba prisluhniti srcu in imeti upanje.

O PRODUKCIJI:

Producent David Livingstone je pred približno desetimi leti razvijal idejo o romantični komediji, ki temelji na skladbi Last Christmas pevca Georgea Michaela. Želel si je ustvariti blagovno znamko, ki bi mu dala priložnost, da ustvari nekaj, kar ima večen šarm in bi bila božična komedija. Filmskemu ustvarjalcu se je zdelo, da je največja praznična znamka, ki si jo lahko zamisli, skladba Last Christmas skupine Wham!. "Vsako leto se ponavlja, predvaja se na vsaki radijski postaji, znova in znova. Mislil sem, da bi bilo čudovito to spremeniti v film," pravi Livingstone.

Producent je idejo predstavil slavnemu tekstopiscu in izvajalcu Georgeu Michaelu, ki ga je projekt zanimal. A pogoj je bil, da se v njegovo izvedbo vključi tudi multitalentirano oskarjevko Emmo Thompson. Ta je šla polna idej do pevca Michaela, sestanek je bil uspešen in projekt je dobil zeleno luč. Z možem Gregeem Wisom sta začela razvijati zgodbo, ki pa je bila precej težka, saj sta jo poskušala povedati nazaj. Prvi osnutek sta zaupala umetnici Bryony Kimmings. "Šla sem do Michaela in pogovarjala sva se o tem, pri njem sem preživela čudovito popoldne. To je bilo najmanj dve leti pred njegovo smrtjo," je povedala Thompsonova. "Bil je zelo prijazen, ideja o zgodbi mu je bila všeč, pa tudi elementi, ki so bili družbeno ozaveščeni, saj je bil sam vedno zelo vpleten v to. Pomislila sem, da mi bo v veliko veselje sodelovati z njim in biti del tega," je še povedala Thompsonova. Med pisanjem scenarija pa je pevec na božični dan leta 2016 umrl. Ustvarjalna ekipa je bila v dvomih, da bo zgodba sploh kdaj zaživela. "George je zgodbo poznal, vendar scenarija ni mogel prebrati," je povedal Livingstone. "Zdelo se je, da imamo nekaj čarobnega, a nismo vedeli, kako naprej, dokler ni nekega dne Greg, Emmin mož, naletel na Davida Austina, Georgeevega prijatelja in menedžerja. David je ponovno oživil projekt. Sestala sva se z Emmo, David nama je zaigral nekaj Georgeevih skladb, ki jih še nihče ni slišal. Bilo je neverjetno vznemirljivo, vsem nam je dalo zagon. Imeli smo odličen scenarij in nekaj, kar ga bo častilo," je še povedal. Thompsonova in Livingstone sta potrebovala le še režiserja. Stopila sta v stik s Paulom Feigem, ki je bil navdušen in rekel, da je treba film posneti še isto leto.

O GLAVNIH LIKIH:

Potem ko je Emilia Clarke končala snemanje serije Igra prestolov, so jo producenti takoj želeli za glavno vlogo v romantični komediji Last Christmas. Emilia je vsestranska igralka, ki širi svoj repertoar - od snemanja serij in filmov do gledališke igre na Broadwayu. Režiser Feig je bil nad njo navdušen, vsak dan snemanja ga je preprosto navduševala s svojo profesionalnostjo, humorjem in lepoto. Za glavno vlogo si ni predstavljal nobene druge igralke. "Ima čist in prelep glas in zabavno je bilo videti, kako ga raziskuje. Ne gre za to, da postane pop pevka, temveč za to, da dobi nazaj tisto, kar jo je resnično osrečevalo," je dodal režiser Feig.

"Emma je to zgodbo napisala s posebno skrbnostjo in resnico," pa svoj lik in zgodbo opiše Emilia. "Razume človeško kompleksnost, zgodba slavi negotovost, strašljive trenutke in lepoto tega, da si človek. Film je ljubezensko pismo za vse tiste, ki so se kadarkoli v življenju počutili zmedene ali izgubljene. Podaja sporočilo, polno upanja, da je v redu, če se tako počutiš, in da boš kmalu spoznal sebe," še pravi Clarkova. "Imamo neverjetno srečo, da imamo v filmu nekaj glasbe Georgea Michaela," še pravi igralka. "Neverjetno je in zame je bilo zabavno. Nikoli ne bi pomislila, da bom snemala film, v katerem bom pela in bila hkrati komična, zato so to zame sanje." Henry je Tom, pa pravi režiser Feig, ki je znova sodeloval s Henryjem Goldingom (pred tem pri filmu Milo za drago). Ko je Golding prišel na snemanje, mu je dal nasvet, naj bo preprosto takšen, kot je. Želel je pokazati njegovo zabavno in očarljivo plat, lahkotnost duha, kar bi izžareval tudi Tom, in opravil je izjemno nalogo. "Njegov lik je enigmatičen, skrivnosten in ima zanimive vidike osebnosti. Je zelo šarmanten, z Emilio sta se ujela in kemija med njima preprosto poskrbi za tisti pravi občutek," pa pojasnjuje producent Livingstone.

ZANIMIVOSTI:

Romantično komedijo so snemali v božičnem času v Londonu. Ker je mesto v tem času že tako ali tako lepo okrašeno, so dodali le nekaj lučk in iskric, da je bilo še bolj magično. Da so se izognili množicam, ki bi motile potek snemanja, so ustvarjalci večino prizorov na prostem začeli snemati ob 2. uri zjutraj.

Tudi pevec George Michael je delal v zavetišču za brezdomce. Delal je anonimno.

Film vključuje glasbo Georgea Michaela, tudi grenko-sladko praznično klasiko, po kateri je film dobil naslov. V romantični komediji so tudi nove in do zdaj še neobjavljene skladbe legendarnega dobitnika grammyja, ki je v svoji kultni karieri prodal več kot 115 milijonov albumov in posnel deset pesmi, ki so zasedle prvo mesto lestvic.

IGRALSKA ZASEDBA: Emilia Clarke, Henry Golding, Michelle Yeoh in Emma Thompson REŽIJA: Paul Feig SCENARIJ: Emma Thompson in Bryony Kimmings ZGODBA: Emma Thompson in Greg Wise PRODUCENTI: David Livingstone, Emma Thompson, Paul Feig, Jessie Henderson IZVRŠNA PRODUCENTKA: Sarah Bradshaw ŽANR: romantična komedija

Naročnik oglasne vsebine je Karantanija Cinemas.