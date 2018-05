Kataya zgrožena: Uničila je ta komad! #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V tokratni polfinalni oddaji pevskega šova Nova zvezda Slovenije se bodo tekmovalci znašli pred novim izzivom. Skozi petje bodo morali pripovedovati neko čustveno osebno zgodbo iz svojega življenja. Ena od polfinalistk pa bo z izvedbo skladbe močno razočarala Katayo.

Kataya se je malce ujezila nad izvedbo njej ljubega komada. Foto: Planet TV

Pevka Kataya je znana po odličnem glasu, kaj vse glasovno zmore, pa rada pokaže tudi v studiu komentatorske oddaje Zvezda magazin. Tokrat se je obregnila ob eno od polfinalistk, ki si je izbrala skladbo Leone Lewis Run. "Ta skladba mene spominja na mojega dedka, ki je umrl, in vedno, ko jo pojem, sem zelo čustvena in se razjočem. In tale izvedba ni bila čustvena. Žal mi je, ampak uničila je ta komad!" je bila kar malo besna Kataya.

Takoj za tem pa je še s petjem pokazala, kaj točno misli – kako je videti, če skladbo samo tehnično odpoješ, in kako je, če ob petju izhajaš iz neke bolečine. "Pri takšni skladbi je pač potreben patos, žal mi je," je še dodala.

Sodeč po pogledih na Jasninem in Orianinem obrazu se z njo nista ravno strinjali oziroma nista opazili neke velike razlike v petju tekmovalke in Kataye v studiu. Več si lahko ogledate v spodnjem videu.

Bo tekmovalka, ki se bo v polfinalu predstavila s skladbo Run pevke Leone Lewis, odpela dovolj dobro ali ne in se ji bo uspelo prebiti v finale? Katera od mladih tekmovalk se je sploh lotila te sicer precej zahtevne skladbe? Preverite že to soboto ob 21.15 na Planet TV!

Za tem pa ne zamudite še komentatorske oddaje Zvezda magazin z Jasno Kuljaj, Katayo in Oriano Girotto.