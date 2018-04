Kako se je zvezdnica za vlogo zredila več kot 20 kilogramov #foto #video

Charlize Theron v filmu Tully Foto: YouTube

42-letna Charlize Theron v filmu Tully igra izčrpano mamo dveh malčkov in novorojenčka, za vlogo pa se je zredila več kot 20 kilogramov.

Napovednik filma:

"Nisem hotela biti ena od tistih igralk, ki pridejo na snemanje in rečejo, dajte me v 'fat suit' (kostum, ki igralcu doda kilograme, op. p.). Želela sem se kar najbolj vživeti v te občutke," je ob losangeleški premieri filma povedala za tiskovno agencijo AP.

Sredi noči se je basala z makaroni s sirom

Na premieri v Los Angelesu je že bila vitka kot običajno. Foto: Getty Images Za oddajo Entertainment Tonight pa je nekdanja manekenka pojasnila, kako je bilo videti rejenje za vlogo. Kot je povedala, je imela posebno dieto z visoko vsebnostjo maščob, da bi pojedla dovolj, pa si je budilko nastavljala celo za sredi noči. "V resnici sem se zbujala ob dveh zjutraj in imela pri sebi skodelico hladnih makaronov s sirom. Zbudila sem se in to zbasala vase," je dejala.

"Težko je obdržati takšno težo," je še izjavila igralka, ki jo zaradi teh besed zdaj marsikdo gleda postrani, in dodala, da jo je zaradi nezdravega prehranjevanja začela celo mučiti depresija. "Med snemanjem tega filma nisem bila prijetna oseba."

Zredila se je tudi za vlogo, ki ji je prinesla oskarja

In čeprav se ji je zdelo, da se je težko zrediti in odvečne kilograme obdržati, jih tudi izgubila ni zlahka. Na premieri filma, kjer je bila spet vitka kot običajno, je dejala, da je bilo hujšanje "pekel" in da je bilo veliko težje kot takrat, ko se je na prejšnjo težo vračala po preobrazbi za film Pošast (Monster). Za glavno vlogo v tem filmu iz leta 2003, za katero je dobila tudi oskarja, se je zredila okoli 15 kilogramov.