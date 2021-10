Kako je TV-serija s slovensko poslanko postala najbolje ocenjena serija na IMDb

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekaj ur je srbska humoristična TV serija Kursadžije na spletnem portalu IMDb imela neverjetno oceno 9.9. Danes je na četrtem mestu z oceno 9.6., kar je še vedno bolje od kultnih ameriških serij, kot so Igra prestolov, Sopranovi in Breaking bad.

Televizijska serija Kursadžije je zaradi akcije srbskega youtuberja Maria Vreća postala najbolje ocenjena serija na spletnem portalu IMDb, poroča VICE. Vrećo, ki ima več kot sto tisoč zvestih gledalcev in sledilcev na različnih spletnih platformah, je svoje oboževalce pozval, naj ocenijo Kursadžije na IMDB. V seriji, ki jo je predvajala srbska TV-postaja Pink, je igrala tudi Violeta Tomič, in sicer lik Salvete Ciganke. Tomičeva je danes poslanka v parlamentu in članica stranke Levica.

Indijci kmalu izpodrinili Kursadžije

Le nekaj ur po pozivu Maria Vreća je legiji ljudi z več kot 10 tisoč novimi ocenami uspelo dvigniti TV-serijo na sam vrh lestvice IMDb. Tam je kraljevala nekaj ur, dokler je ni zaradi podobne akcije izpodrinila indijska humoristična serija Dhindora. Kursadžije so trenutno na četrtem mestu najbolje ocenjenih serij vseh časov z oceno 9,6. Kar je višja ocena, kot jo imajo nekatere veliko bolj znane serije, kot so Igra prestolov, Žica in Sopranovi.

