Ali je Medved na koki vreden ogleda?

Naslov Medved na koki o filmu pove vse, kar je treba vedeti. Medved snede kokain – veliko kokaina – in pobesni. Ljudje v gozdu so ogroženi. Sledita klanje in kri. Ob tem pa tudi nepričakovano veliko humorja. In še to: ker se zgodba odvija v osemdesetih, je podkrepljena z odlično glasbo.

Medved na koki temelji na resnični zgodbi, a ta je precej bolj žalostna od pričujočega filma. Leta 1985 je tihotapec mamil res iz letala odvrgel kokain v gozd in neki medved ga je res precej pomlaskal, a je pri tem imel povsem realističen odziv – možganske krvavitve in odpoved srca. Dandanes si lahko tega medveda, seveda nagačenega, ogledate v nekem nakupovalnem središču v Kentuckyju. Kar je, roko na srce, precej bizarno. A ne tako kot ta film.

Napovednik filma:

Kaj se zgodi v Medvedu na koki?

Glavni junak filma je naslovni medved oziroma, kot se kasneje izkaže, medvedka, a zgodbo premika raznolika druščina človeških protagonistov, ki se iz različnih vzrokov znajdejo v istem predelu gozda. Tako imamo dva prednajstniška otroka − fanta in dekle, ki "špricata" šolo, dekličino mamo, ki ju išče, človeka, ki šteje divje živali, in vodjo parka, ki ga hoče osvajati, bando nasilnih najstnikov, gangsterja, ki prideta iskat svoj kokain, in kriminalista, ki je dobil namig, da ga tam najde. Plus pohodniška zaročenca, ki prva naletita na medveda in se za trenutek naslajata nad svojo neverjetno srečo ob tem spokojnem prizoru …, ki traja zgolj nekaj trenutkov, preden ju medved ne popade. Ta preskok je tipičen primer humorja, ki nam ga servira zgodba skozi nenehne preplete človeških dram in njihovih trkov z medvedom.

Foto: Karantanija Cinemas

Režiserka Elizabeth Banks je v uspešni igralski karieri (Ujemi me, če me moreš, W., Spider-Man, Igre lakote …) imela priložnost delati z nekaterimi najboljšimi režiserji našega časa, in čeprav je pogosto dobila zgolj vlogo prikupne in neumne plavolaske, je izkoristila trenutke na setu, da je opazovala režiserje in jih nadlegovala z vprašanji glede tehnike in pristopov k scenam. Tako je bila pripravljena stopiti za kamero, ko je nadaljevanje njene uspešnice Prava nota tik pred snemanjem izgubilo režiserja. Film je bil hit, a Banksova ni želela snemati zgolj glasbenih komedij, zato izbira komične grozljivke pravzaprav ne bi smela biti presenečenje. Ne nazadnje se je režije učila pri Jamesu Gunnu, Samu Raimiju in samem Stevenu Spielbergu, avtorjih nekaterih največjih presežkov te žanrske kombinacije.

Morala in neumnost

Medved na koki – tako film kot tudi sam medved – pogosto ubira nepričakovane poti, film zato, da pride do humornih vložkov, medved pa, da pride do še več kokaina. Film gledalcu že zelo kmalu jasno nakaže, da ne išče moralke, vendar pa ne zapade v skrajni cinizem filmov, kot je bil Alien proti Predatorju: Rekviem, kjer pošast že v prvih minutah pobija otroke. Tudi takrat, ko ti otroci izkažejo občutno preveliko radovednost glede kokaina. Film ima veliko likov, skoraj preveč, a jim scenarij in režiserka dajeta dovolj materiala, da v svojem boju za preživetje postanejo prepričljivi. Ne glede na to, kako kratek je. In ne glede na to, kako neumni so. Večina humorja temelji na nepričakovanih vzporednicah in preobratih, in neumni ali nesposobni liki so idealni za tak učinek. In prav to kaže na mojstrski pristop režiserke, saj uspe v humor zapakirati sosledje scen, ki bi jih drugače opisali kot pokol.

Foto: Karantanija Cinemas

Vse šale sicer ne uspejo, vendar hiter (lahko bi celo rekli s kemičnimi substancami podkrepljen) tempo filma ne dopušča dolgčasa. Precej bolj filmu škodi poplava likov, saj kljub karizmi nekaterih igralcev nobeden od njih nima dovolj časa pred kamero, da bi lahko resnično pustil svoj pečat. To je pri komičnih grozljivkah še posebej dobrodošlo, če se samo spomnimo Brucea Campbella iz kultnih Zlobnih mrtvecev, ali pa ne nazadnje tudi same Elizabeth Banks iz Slither, prvenca Jamesa Gunna. No, razen kokainske medvedke. Ta je seveda računalniško modelirana, vendar je videti povsem realistično kot živa sila narave, ki bo ravnokar udarila z vso silo. Tudi ko njuha kokain, se zadeta drgne ob drevesa ali pleše. Še najbolj pa seveda, ko teče za reševalnim vozilom v eni najbolj zmešanih scen avtomobilskega dirjanja, kar jih bomo videli letos. Vsaj do premiere Hitrih in drznih X.

Ali je Medved na koki vreden ogleda?

Odgovor je seveda odvisen od tega, kaj človek pričakuje od filma. Ta ne vsebuje realističnega prikaza delovanja mamil in vedenja medvedov, zato pa ima divjo akcijo, nepričakovan humor in res veliko krvi. Pri tem se ne ujame v isto past kot po naslovu sorodni film Kače na letalu, kjer je bil zaplet zgodbe tako kompleksen, da je prestopil meje neumnega. Ne, Medved na koki vzame svoj provokativni, a nedvomno trčeni naslov, in ponudi točno to, kar si lahko ob tem naslovu predstavljamo.