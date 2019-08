Južnoafričanka, ki si je pokorila Hollywood

Oskarjevka Charlize Theron je 7. avgusta dopolnila 44 let. Ob tej priložnosti smo na malih zaslonih poiskali deset igralkinih celovečercev – od Hišnega reda do njenih dveh lanskih filmov, to sta Tully in Gringo.

Hišni red (The Cider House Rules, 1999)

Film, ki ga je Lasse Hallström posnel po istoimenski knjigi in scenariju Johna Irvinga, govori o siroti (Tobey Maguire) in njegovem mentorju ter zdravniku, ki nikoli ni imel otrok (Michael Caine). Theronova igra žensko, ki s partnerjem obišče sirotišnico, da bi opravila splav, pozneje pa se zaplete v razmerje z glavnim junakom. • V četrtek, 8. 8., ob 3.45 na HBO 3.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Italijanska misija (The Italian Job, 2003)

Ameriška priredba istoimenskega britanskega filma iz leta 1969 spremlja skupino tatov pod vodstvom Charlia Crokerja (Mark Whalberg). Ti načrtujejo ukrasti zlato nekdanjemu sodelavcu, ki jih je prelisičil in ubil Charliejevega mentorja. Theronova igra Stello, specialistko za vlamljanje v sefe in trezorje, ki želi maščevati očetovo smrt. • V četrtek, 15. 8., ob 18.40 na Cinemax 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Aeon Flux (Æon Flux, 2005)

Theronova je v tej celovečerni priredbi istoimenske animirane serije upodobila naslovno junakinjo – plačano morilko iz 25. stoletja, ki sodeluje s podzemnimi tolpami v uporu proti totalitarni oblasti zadnjega mesta na Zemlji. Ko jo pošljejo na misijo in mora ubiti predsedujočega, pride na plan povsem nova skrivnost … • V nedeljo, 11. 8., ob 13.30 na FOX Movies.*

Hancock (2008)

Dobronamerni, vendar zapiti, živčni, sarkastični in nerazumljeni Hancock (Will Smith) je vse prej kot običajni superjunak. Ni mu mar, kaj si ljudje mislijo o njem, dokler nekoč ne reši življenja uglednemu predstavniku za stike z javnostjo Rayu Embreyju (Jason Bateman). Ko spozna njegovo ženo, pa odkrije tudi svojo ranljivo plat. • V nedeljo, 11. 8., ob 23. uri na Pink Movies.**

Prometej (Prometheus, 2012)

Mitološki dokazi o izvoru človeštva na Zemlji usmerijo posadko raziskovalcev proti neraziskanim kotičkom vesolja, tam pa jih čaka boj za prihodnost človeške rase. Režiser Osmega potnika in Iztrebljevalca Ridley Scott se je s tem filmom vrnil k žanru, ki ga je proslavil, Theronova pa v njem igra uslužbenko korporacije Weyland, ki nadzoruje odpravo. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Pobesneli Max: Cesta besa (Mad Max: Fury Road, 2015)

V četrtem delu slovite franšize Georga Millerja cestni bojevnik Max (Tom Hardy) združi moči s skrivnostno vladarico puščavske oaze Furioso (Theron) in skupino žensk na begu pred njihovim neusmiljenim vladarjem. Ker so mu izmaknili nekaj nenadomestljivega, ta ves besen skupaj zbobna svoje poveljnike in njihove bande ter se brez milosti požene za ubežniki v akcije polni cestni vojni. • V nedeljo, 4. 8., ob 2.40 na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Lovec: Zimska vojna (The Huntsman: Winter's War, 2016)

Nadaljevanje uspešnice Sneguljčica in lovec nam predstavi predzgodbo prvega filma in razkrije, kako globoko sta prepleteni usodi lovca Erica in kraljice Ravenne. V njunih vlogah sta se znova preizkusila Chris Hemsworth in Charlize Theron, igralsko zasedbo filma pa sta dopolnili Jessica Chastain kot lovčeva prepovedana ljubezen in Emily Blunt kot ledena kraljica. • V videoteki DKino.

Hitri in drzni 8 (The Fate of the Furious, 2017)

V osmem poglavju izjemno uspešne akcijske franšize, ki jo povezujejo adrenalinski pregoni, vonj po oktanu in želja po maščevanju, igra Theronova kriminalno mojstrico in spletno teroristko Cipher. Ta ugrabi Dominicovo (Vin Diesel) ženo in sina ter ga s tem prisili, da se obrne proti svoji ekipi. • V videoteki DKino.

Tully (2018)

Hvaljena komična drama ustvarjalcev filma Juno z izjemno Charlize Theron v vlogi izmučene matere treh otrok, ki ji brat za pomoč pri novorojenčku najame mlado in presenečenj polno varuško. Theronova je za vlogo pridobila skoraj 23 kilogramov, zaradi česar je njen najmlajši sin mislil, da je noseča, pridobljene kilograme ji je uspelo izgubiti šele po letu in pol. • V soboto, 10. 8., ob 21.55 na CineStar TV Premiere 1.

Gringo (2018)

Razburljiva mešanica črne komedije, napete akcije in kriminalnih spletk spremlja vljudnega uslužbenca farmacevtskega podjetja (David Oyelowo), ki ga nadrejena (Charlize Theron in Joel Edgerton) pošljeta v Mehiko, kjer se mu življenje zaradi incidenta, povezanega s konopljinim proizvodom cannabax, spremeni v pekel. • V petek, 16. 8., ob 20.20 na CineStar TV Premiere 2.

Napovednik filma Tully:

Programska mesta na televiziji Telekoma Slovenije

PROGRAM: PROGRAMSKO MESTO: OGLED NAZAJ?* Videoteka DKINO 5 Planet │Planet HD 3│13 DA Planet 2 │Planet 2 HD 22│24 DA Planet PLUS │ Planet PLUS HD 21│23 DA HBO On Demand │HBO GO 203│240 HBO │ HBO 2 │ HBO 3 6 in 201 │ 204 │ 206 DA CineStar TV Premiere 1 225│ 226 (HD) NE CineStar TV Premiere 2 227│ 228 (HD) NE FOX Movies 216│ 217 (HD) DA Pink Movies** 236 NE

*Možnost sedemdnevnega ogleda za nazaj velja za linearne programe.