Jure Košir pred novim izzivom: ne bo tekmoval, ampak komentiral

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Čutim pozitivno tremo," je Jure Košir povedal o novi vlogi, vlogi voditelja in komentatorja v novi sezoni šova Exatlon, ki kmalu prihaja na Planet. Nastopanja v medijih je Košir sicer vajen, a bo Exatlon zanj vseeno nov izziv, saj bo ena njegovih glavnih nalog komentiranje tekmovanja.

"Prepričan sem, da se bom znašel, bo pa verjetno šlo kar precej energije v to, da bom ujel pravi ritem," je dejal.

Kot bi gledal tekmo s prijatelji

"Skušal bom komentirati tako, kot bi gledal tekmo s prijatelji," je Košir pojasnil, kako se bo lotil novega izziva, "kar bom opazil, bom skušal prenesti gledalcem." Ne bo strokovni komentator, ki govori v zborni slovenščini, je še povedal. "Predvsem želim pasti v dogajanje, ker mislim, da je to najboljše za gledalce."

Koširju se bo kot posebni poročevalec v Exatlonu pridružil lanski tekmovalec Igor Mikič - Mišica. Foto: Ana Kovač

Koširju se bo v Exatlonu kot posebni poročevalec s terena, ki bo zbiral vtise tekmovalcev, pridružil Igor Mikič - Mišica, lanski udeleženec šova.

Ob voditeljskem paru pa je Planet razkril tudi polovico tekmovalcev, rdečo ekipo oziroma ekipo "prvakov", v kateri je kar nekaj izkušenih športnikov, pa tudi izkušenih udeležencev resničnostnih šovov. To so Manca Šepetavc, Timotej Nuč, Teja Kralj Lapanja, Teo Čeh, Anamarija Kastelic, Michael Lovrec, Lina Majcen in Jan Klobasa.

Rdeča ekipa letošnjega Exatlona Foto: Ana Kovač

Več o tekmovalcih: