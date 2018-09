John Legend je najmlajši umetnik, ki je osvojil nagrade emmy, oskar, tony in grammy

Prestižni klub EGOT, kakor mu pravijo zaradi združitve kratic nagrad emmy, grammy, oskar in tony, ima od sinoči tri nove člane. Skladatelj Andrew Lloyd Weber, pisec Tim Rice in glasbenik John Legend so se mu pridružili, zahvaljujoč muzikalu Jesus Christ Superstar Live in Concert in emmyju, ki so ga prejeli v kategoriji Outstanding Variety Special (Live) za ta muzikal.

Za vse tri je sinočnji emmy pomenil še zadnjo nagrado, ki so jo potrebovali za vstop v klub EGOT, ta zdaj skupno šteje 15 članov, vključno z legendarnimi Whoopi Goldberg, Audrey Hepburn in Rito Moreno.

"Pred današnjim večerom je samo 12 ljudi osvojilo nagrade emmy, grammy, oskar in tony v tekmovalnih kategorijah. Andrew Lloyd Weber in Tim Rice ter jaz smo se pridružili tej skupini, ko smo prejeli emmyja za svojo produkcijo legendarnega šova Jesus Christ Superstar. Zelo vesel sem, da sem del te skupine. Zelo počaščen, da so mu zaupali vlogo Jezusa," je na svojem Instagramu zapisal Legend.

To mu je uspelo v najkrajšem času

A ta mejnik je še posebej pomemben za Johna Legenda, saj je postal najmlajši umetnik in tudi prvi temnopolti moški, ki se je priključil klubu EGOT. To pa mu je izmed vseh članov, ki so v klub vstopili z zmagami v tekmovalnih kategorijah, uspelo tudi v najkrajšem času: vse štiri prestižne nagrade je zbral v razponu 12 let.

John je najmlajši v klubu EGOT in prvi temnopolti moški. Za vstop v ta prestižni klub je potreboval 12 let. Foto: Getty Images

Prvo nagrado, grammyja, je osvojil leta 2006 in jih je do zdaj skupno osvojil že 10. Leta 2015 si je prislužil oskarja za pesem Glory v filmu Selma, dve leti pozneje pa tonyja za novo verzijo gledališke igre Jitney, pri kateri je sodeloval kot producent.

Nagrade emmy slavijo dosežke v televiziji, grammyji v glasbi, oskarji v filmu, tonyji pa v gledališču.