Igralki po 21 letih poustvarili najbolj vroč poljub na filmskem platnu #video

Leta 1999 je na filmska platna prišla romantična drama Podle igre z Reese Witherspoon, Sarah Michelle Gellar in Selmo Blair v glavnih vlogah, a številni so si film najbolj zapomnili po enem prizoru.

Po tem, ko sta se Sarah Michelle Gellar in Selma Blair strastno poljubili na trati v newyorškem Central Parku v filmu Podle igre iz leta 1999, sta si leto kasneje prislužili nagrado MTV za najbolj vroč poljub na filmskem platnu.

Letos se je zgodovina ponovila, ko je MTV zaradi pandemije novega koronavirusa organiziral drugačno prireditev, imenovano Greatest of All Time (Najboljši vseh časov, op. p.), s katero so se poklonili najboljšim trenutkom na velikih platnih.

Nagrado za najboljši in najbolj legendarni poljub sta spet dobili Sarah Michelle Gellar in Selma Blair, ki sta ga hoteli ob tej priložnosti poustvariti, a se je zalomilo ...

"Edini način, kako v letu 2020 varno poljubiti svojo simpatijo," je ob tem na Twitterju zapisal MTV. Med igralkama se je zaradi ukrepov ob novem koronavirusu znašla pregrada iz pleksistekla, ob čemer je Sarah Michelle dejala: "Ostanite varni, leto 2020 pa naj se čim prej konča."

To pa je bil njun originalni prvi poljub:

Prijateljici od Podlih iger pa do danes

Igralki sta se spoznali prav na snemanju tega filma in si ostali blizu vse do danes, ko se Selma bori z multiplo sklerozo. Razkrila je, da ji Sarah stoji ob strani in za to se ji že večkrat tudi javno zahvalila.

Ponovno v Instagram objavi ob podelitvi letošnjih nagrad MTV, ko je zapisala: "Ko pogledam nazaj, v leto 2000. Poljub. Med dvema mladima igralkama. Na platnu. V priljubljenem najstniškem filmu. Leta 2000. Moram reči, da je bil res dober poljub. In kaj je najboljše pri tem, da v letu 2020 ni več šokanten. Predstavlja spremembo v razmišljanju. Počaščena sem, da si najboljši poljub vseh časov delim z drago prijateljico, ki je bila ob meni ob vznemirjenju, slabih časih, v spremembah, v bolezni in zdravju."

