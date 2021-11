Igralka v novem filmu o Diani nosi lasuljo za 5.000 evrov

Ker je bila princesa Diana nekoč najbolj fotografirana ženska na svetu, je imela umetnica ličenja in pričesk pri filmu Spencer veliko fotomateriala, po katerem se je lahko zgledovala, ko je Kristen Stewart spreminjala v priljubljeno princeso.

"Bilo je zelo preprosto, ker je na voljo ogromno njenih fotografij," je za revijo InStyle razkrila Wakana Yoshihara. "Ko v Google vpišete 'princesa Diana leta 1991', dobite na stotine fotografij." Prav zato je bilo veliko lažje najti oblačila, modne dodatke in poustvariti pričesko, ki jo je Diana nosila v tistem obdobju.

Foto: Guliverimage

Dve lasulji za 10.000 evrov

Yoshihara in izdelovalec lasulj sta si med seboj pošiljala dve lasulji, ki ju Kristen nosi v filmu, in vsakič dodala kak pramen las, spremenila barvo in prilagajala dolžino, dokler nista ustvarila dveh popolnih lasulj. "Ena lasulja je bolj 'stroga' in jo Kristen nosi med kraljevimi obredi in dogodki, druga pa je bolj ravna in mehkejša ter namenjena Dianinim druženjem s sinovoma," je razkrila Yoshihara in presenetila s podatkom, da vsaka od njiju stane 5.000 evrov.

Postopek izdelave trajal šest tednov

"Postopek izdelave lasulj je trajal približno šest tednov in verjetno sem jo še pred prvim preizkušanjem trikrat prebarvala. No, ko si jo je Kristen poveznila na glavo, sem ugotovila, da barva ni prava, in jo prebarvala še enkrat." Medtem ko so bili Dianini lasje bolj medeno blond barve, je njena barva v filmu svetlejša in bolj sivkasta, da bolje pristaja igralkini polti.

Foto: Guliverimage

Kristen je sprva sploh ni hotela

"Kristen Stewart sprva sploh ni hotela nositi lasulje, saj ni imela izkušenj z nošenjem zares kakovostnih lasulj. Potem si je nadela na glavo tole, dodali smo ji makeup in rezultat je bil več kot odličen. Kristen je bila zelo zadovoljna."

Film Spencer je biografska drama in predstavlja dogodke, ki so se zgodili med prazniki. Popelje nas v Sandringham leta 1991, v ospredju pa je Dianina odločitev, da konča zakon s princem Charlesom.

