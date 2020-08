Jason Isaacs je v nedavnem intervjuju za časnik The Big Issue, natančneje njihovo rubriko Pismo mlademu sebi, razkril, da je imel desetletja dolgo "ljubezensko razmerje" z drogami.

Z njimi se je seznanil pri 16 letih, medtem ko je bil prvič pijan že štiri leta prej. Ravno to zgodnje srečanje z alkoholom je vodilo v desetletja odvisnosti in vse odtlej je v njem gorela želja, da bi bil "čim bolj oddaljen od zavesti in treznega razmišljanja", je dejal. "Skoraj 20 let se mi ni dalo nič dopovedati."

Za svoje začetke nekako krivi neodgovornega barmana, v katerem je pri 12 letih videl junaka, zdaj, pri 57, pa mu je jasno, da je pravzaprav spadal v zapor, saj jih je zalagal z likerjem Southern Comfort. "Zadaj na stranišču smo spili celo steklenico, šli na zabavo in se obnašali neprimerno. Bruhal sem, padel, se obešal po nekem dekletu, stekel na ulico in spet bruhal, se spotikal in si razbil glavo na pločniku," se spominja svoje prve opitosti.

Zdaj uživa v majhnih in preprostih stvareh

To je kasneje vodilo v globljo odvisnost, iz katere se desetletja ni mogel rešiti, njegov boj z opojnimi substancami pa ga je privedel do depresije in potrtosti.

Ko se pri 57 letih (trezen) ozira v preteklost, pravi, da bi bil 16-letni Isaacs presenečen, da mu gre danes dobro. "Bil bi šokiran nad tem, da sem našel srečo v preprostih stvareh, ne vedno, ne popolno, a dovolj dobro," je dodal.

Najbolj znan je kot Lucius Malfoy, oče Drecota. Foto: IMDb

Isaacsa slovensko občinstvo najbolje pozna po vlogi svetlolasega Luciusa Malfoya iz filmov o Harryju Potterju, v katerih je nosil dolgo lasuljo.

Ravno zaradi tega ga ljudje na ulici ne prepoznajo, vendar ga gledajo čudno, je nekoč razkril. Tako je na primer, ko se na filmske premiere vozi z londonsko podzemno železnico. "Mislijo si, kdo za vraga je ta tip v smokingu. A takoj, ko stopim na rdečo preprogo, začnejo kričati."

