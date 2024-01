Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V ljubljanskem Kinodvoru so v torek premierno zavrteli nov celovečerni film režiserja Igorja Šterka z naslovom Šterkijada. Premierno projekcijo je režiser posvetil svoji nedavno preminuli mami Vojki Šterk. Ta in njegov oče, morjeplovec Jure Šterk, sta ena osrednjih likov filmske zgodbe.

Življenje piše številne zgodbe, pozorni opazovalci pa znajo med njimi razbrati izjemne, tiste, ki jih je treba pripovedovati naprej. Ena takšnih je zgodba Šterkovih, ki jo je v novem celovečernem filmu Šterkijada upodobil priznani, doma in v tujini večkrat nagrajeni režiser Igor Šterk. Življenje v družini morjeplovca Jureta Šterka, ki je sam plul po svetovnih morjih, je bilo namreč svojevrstna pustolovščina, po svoje humoreskna, a tudi neizprosna.

Janez Škof, Silva Čušin in Jernej Gašperin v filmu upodobijo družino Šterk. Foto: Mediaspeed

Jure Šterk se je decembra 2007 iz pristanišča na Novi Zelandiji s svojo jadrnico Lunatic podal na še eno pot okoli sveta, prečkal Pacifik, obplul rt Horn, se podal na sever čez Atlantik, nato nazaj proti jugu Afrike mimo Rta dobrega upanja, prečkal ocean in se že skoraj vrnil na izhodišče, ko je blizu avstralske obale padel in izginil v morju. Njegov zadnji vpis v dnevnik je bil 2. januarja 2009, 15 let pozneje, prav tako 2. januarja, pa je za vedno tiho zaspala še njegova žena Vojka Šterk.

Foto: Mediaspeed

Jureta Šterka je v filmu upodobil igralec Janez Škof, Vojko Šterk igralka Silva Čušin. V vlogi mladega Igorja Šterka nastopa novinec Tito Novak, za njegova zrela leta pa je vlogo prevzel igralec Jernej Gašperin.

Preberite še: