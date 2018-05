Huda kri med žirantoma? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Peterica strogih žirantov s svojimi včasih zabavnimi, včasih strogimi komentarji vedno popestri šov Nova zvezda Slovenije. Včasih se strinjajo, spet drugič ne. Tokrat se pri podeljevanju ocen nista ujela Tomaž in Uroš.

Uroš in Tomaž se tokrat nista strinjala o dodeljevanju ocene 10. Foto: Planet TV

Ko je Ariana odpela skladbo, ki ji je bila dodeljena, je bil Tomaž nad njenim nastopom navdušen. Tako zelo, da ji je dal najvišjo oceno. "Dam ti deset, ker bi bilo kaj drugega škandal," je izjavil. A Uroš, ki pravi, da si desetko zasluži le original, ji je namenil oceno devet.

Tomaž ni mogel, da se ne bi obregnil ob to. "Vidva z Natalijo sta bila v prejšnjih oddajah ves čas v zraku, zdaj sta pa kar naenkrat postala stroga," jima je očital in rekel Urošu, naj ji že da oceno deset. To pa Urošu ni bilo všeč.

Več si lahko ogledate v spodnjem videu.

A konec dober, vse dobro. Vsaj za žirijo, ne pa tudi za vse tekmovalce, kajti štirje odhajajo domov, osem pa se jih bo v polfinalu naprej borilo za naziv nove zvezde Slovenije.

Kateri bodo tisti srečneži, ki si bodo pripeli uvrstitev v polfinale, in ali bo od Uroša v četrtfinalu vendarle padla kakšna desetka, preverite nocoj ob 21.00 na Planet TV, ko bo na sporedu šov Nova zvezda Slovenije.