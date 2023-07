Hollywoodski zvezdniki, med njimi Bryan Cranston, Brendan Fraser, Jessica Chastain in F. Murray Abraham, so bili v torek na čelu velikega shoda stavkajočih igralcev in scenaristov na newyorškem Times Squaru. Stavka bo, kot kaže, še trajala, premožnejši igralci, kot je Dwayne Johnson, pa pomagajo s prostovoljnimi prispevki sindikatu.

Filmska in televizijska produkcija v ZDA je praktično ustavljena, odkar je 14. julija več tisoč članov igralskega sindikata SAG-AFTRA zapustilo delo in se pridružilo scenaristom, ki stavkajo že več tednov. Oboji zahtevajo višje plače in večjo varnost zaposlitve ter varovala okrog uporabe umetne inteligence.

"Ne bomo si pustili vzeti svojih delovnih mest in jih predati robotom," je dejal zvezdnik serije Kriva pota Cranston, ko je govoril o strahovih glede umetne inteligence.

"Ne bomo dovolili, da nam vzamete pravico do dela in dostojnega zaslužka, in ne nazadnje, kar je najpomembneje, ne bomo dovolili, da nam vzamete dostojanstvo," je vpil v majici SAG-AFTRA in dvignil pesti.

SAG-AFTRA zastopa približno 160 tisoč ljudi iz Hollywooda

Abraham, ki je prejel oskarja za glavno vlogo v filmu Amadeus iz leta 1984, je dejal, da je sindikalizem dober za ZDA. "Borimo se za integriteto, spoštovanje in čast," je dejal 83-letnik. Med protestniki sta bila tudi Steve Buscemi in Christian Slater.

SAG-AFTRA zastopa igralce, od premožnih zvezdnikov do igralcev, ki dobivajo manjše vloge v televizijskih serijah. Zastopa približno 160 tisoč ljudi iz Hollywooda, vključno s kaskaderji in plesalci.

Premožnim igralcem stavka ne povzroča preglavic, za druge pa bo poskušal poskrbeti sindikat, ki mu je Dwayne Johnson namenil zgodovinsko donacijo v njegov sklad za pomoč.

Johnson prispeval najmanj milijon dolarjev

Predsednica fundacije SAG-AFTRA Courtney B. Vance in izvršna direktorica Cyd Wilson sta v pismu 2.700 igralcem z največ zaslužka poslali poziv za pomoč.

Med pandemijo covid-19 je fundacija SAG-AFTRA, neprofitna organizacija, ki je povezana s sindikatom, vendar ni njegov del, s svojim programom nujne finančne pomoči zagotavljala pomoč brezposelnim igralcem, tako bo tudi zdaj med stavko.

Koliko natančno je Johnson prispeval, ostaja skrivnost, razkrili pa so, da gre za sedemmestno številko, torej najmanj milijon dolarjev.

Fundacija SAG-AFTRA podeljuje nepovratna sredstva v višini do 1.500 dolarjev na člana, vendar je lahko ta znesek tudi višji v izrednih razmerah, kot sta stavka ali bolezen.