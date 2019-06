Hišni ljubljenčki navdušili prve obiskovalce

Oglasno sporočilo

Težko pričakovani drugi del animirane poslastice Skrivno življenje hišnih ljubljenčkov se je v nedeljo premierno odvrtel v ljubljanskem Koloseju. Nove prigode starih in novih hišnih ljubljenčkov so privabile tako mlade kot starejše obiskovalce, ki so se ob zabavnih in nepričakovanih situacijah neizmerno nasmejali. Na premiero so prišli tudi igralci, ki so svoje glasove posodili malim kosmatincem , po projekciji pa je Jure Mastnak, ki je svoj glas posodil glavnemu junaku Maksu, zarezal v slastno torto , ki so jo obiskovalci že nestrpno pričakovali. Drugi del animirane se bo bolj poglobil v osebnosti malih kosmatincev in prikazal, kaj razmišljajo, kako premagujejo strah in znajdejo v nepričakovanih situacijah .

Drugi del animirane komedije SKRIVNO ŽIVLJENJE HIŠNIH LJUBLJENČKOV 2 bo na voljo v sinhronizirani različici v 2D in 3D in na ogled v kinih od 6. JUNIJA 2019 dalje.

O ZGODBI:

Pri vseh domačih ljubljenčkih, ki smo jih spoznali v prvem delu, bo prišlo do velikih sprememb. Kuža Maks pri svoji lastnici Katie ne bo več na prvem mestu, saj se bo poročila in dobila naraščaj. Pa se bo Maks ujel z otrokom? Ko bo družina šla na izlet na kmetijo, bo Maks spoznal psa po imenu Greben (Rooster), oba pa bosta skušala premagati Maksove strahove. Medtem bo psička Gidget (ki je zaljubljena v Maksa) skušala rešiti Maksovo najljubšo igračo iz stanovanja, polnega mačk, zajček Kepca pa se bo odpravil na misijo reševanja tigra iz cirkusa.

MAKS (Max) - Nevrotični terier Maks živi življenje najbolj razvajenega psa, kar jih je. Ima brata Dukea, ki ga v vsem podpira, ljubečo lastnico Katie in dva nova člana družine, Katiejinega moža Chucka in njunega ljubkega sina Liama. Nekoč se je otrok bal, zdaj Liama obožuje in malčka uči vseh pasjih trikov, ter mu je, v skrbi, da je ta varen, vsepovsod za petami. Ta obsedenost z varnostjo Maksa pripelje v veterinarsko ordinacijo, kjer ga opremijo s plastično ovratnico. Ko Katie in Chuck družino peljeta na izlet na kmetijo, se Maks počuti povsem izgubljenega. Vse novo za Liama predstavlja veliko nevarnost. Maks se mora od Grebena, neizprosnega, starega psa s kmetije, marsičesa naučiti, da bi malce omilil pretirano skrb za malčka, ki nujno potrebuje svobodo za svoj razvoj.

DUKE (Duke) je ogromen mešanec in Maksov posvojeni brat. Je pravi odgovor na "Kdo je priden kuža?" vprašanje, dejansko uživa na kmetiji in je precej bolj sproščen, kar se Liama tiče, a je še vedno opora Maksu, ko ga ta potrebuje… četudi meni, da je Greben res kul.

KEPCA (Snowball) je srčkan, a blazen zajček. Nekoč je vodil skupino zapuščenih ljubljenčkov, zdaj pa je udomačen, oblečen v živobarvne pižame s podobami superjunakov, s katerimi je obsedena njegova mlada lastnica. Ko se pojavi žalostna psička Rožca in ga prosi za pomoč, se kapetan Kepca ostalim živalim odloči dokazati, da je več kot le zajček v pajacku.

GREBEN (Rooster) je zastrašujoč pes, ki ne prenese bedarij in tistih, ki jih kvasajo, predvsem, ko vidi, kako pretirano zaščitniški je Maks do Liama in kako nanj prenaša svoje strahove. Grebenovo obnašanje in dejanja Maksu pokažejo, kaj pomeni bdeti nad svojimi ljudmi.

CHLOE (Chloe) je lenobna in nenasitna mačka, ki obožuje mačjo meto. Ko jo Gidget prosi, da bi ji pomagala Maksu vrniti igračko, ki je v stanovanju, v katerem kraljujejo mačke, Chloe Gidget pomaga pri tem, kako se vklopiti med blazne mačke.

GIDGET (Gidget) je čudovita in pogumna pomeranka. Ko po nesreči vrže Maksovo najljubšo igračko z balkona na balkon ljubiteljice mačk, jo mora Chloe naučiti, kako postati mačka, da se bo lahko infiltrirala mednje in dobila igračko nazaj.

BUDDY (Buddy), ščetinast, sarkastičen jazbečar je član varnostne ekipe, ki skrbi za Liama in spremlja vsak malčkov korak. Je tudi eden tistih, ki se bo pridružil Kepci pri reševanju mladega tigra Huja.

MEL (Mel) je razdražljiv mops, ki se trudi ostati zbran, ko ga Maks rekrutira za člana Liamove varnostne ekipe. Tudi ko bi moral Kepci pomagati rešiti Huja, ga vodi skrit namen: prigrizki.

ROŽCA (Daisy) je očarljiva Shih Tzu psička s sončno osebnostjo, ki se ne boji povedati, kaj si misli, četudi ji to nakoplje - in vsem okoli nje - kopico težav. Ko spozna Huja, mladega belega tigra na poti s Kitajske, in izve, da ga je zajel hudobni lastnik cirkusa, gre po pomoč in postane največja občudovalka kapetana Kepce.

HU (Hu) je mlad beli tiger, ki ga čaka življenje cirkuškega ujetnika. Hu je bolj velik mucek kot krvoločen tiger, ki se zanaša na drobnega Kepco, da ga bo rešil pred hudobnim lastnikom, ki ga ima zajetega in ga popeljal skozi živahni New York. Trudi se vključiti med mlade psičke v Atovi Šoli neposlušnosti.

KATIE (Katie) je Maksova in Dukeova lastnica. Chucka, zdaj moža, s katerim ima ljubkega malčka Liama, je spoznala na pravem kraju, ob prvem času - v kolesarski nesreči.

CHUCK (Chuck) je Katiejin novi mož. Meni, da sta Maks in Duke pridna psa, onadva pa, da je Chuck v redu tip.

Katiejin ljubki sin LIAM je, pod Maksovim in Dukeovim vplivom, goreč ljubitelj štirinožcev. Z njima je hrano s tal, svoje igrače zakopava na vrtu kot onadva… ter sem in tja ljubko zalaja. A zdaj, ko Liam hodi in govori, se začenjajo predpriprave na največji korak v njegovem mladem življenju – na vrtec.

MOLLY je deklica, ki je posvojila Kepco. Obsedena je s superjunaki, svoje tiare in čajne sete je zamenjala za ogrinjala in karate. Celo Kepco je oblekla v pajaca z motivi superjunaka.

Morski prašiček NORMAN (Norman) je najbolj zanesenjaški med ekipo varnostnikov, zadolženih za Liamovo varnost. Žal je Norman zadnji izmed ljubljenčkov, ki bi smel biti odgovoren za kaj zaupnega.

ATA (Pops) je skop basset hound, ki vodi Šolo neposlušnosti za vse mladičke iz soseske. Kdo je že rekel, da bi naj stari psi ne mogli učiti novih trikov? Atova desna roka, hrček MYRON, mladičkom pomaga pri dosegi zastavljenih ciljev. Atovi mladički se učijo, kako izkoristiti svojo prikupnost in spravljati svoje lastnike ob pamet. Pod njegovim vodstvom se Mini, Princess, Bučko in Mimi ter drugi priučijo navad, ki so popolna kombinacija prikupnega in nadležnega. Izjemno dovzetni so, zato skupina s svojo ljubkostjo prepriča sprva omahljivega Ata, da pomaga pri reševanju Huja.

Neustrašna skobčevka PIKI (Sweetpea) pristane, da bo pomagala Gidget naučiti, kako biti mačka.Ponosen in neprijeten vodja cirkuških predstav SERGEJ je tepec med tepci. Njega in njegovih ljubljenih volkov nič ne bo ustavilo na lovu za cenjenim tigrom.

IGRALSKA ZASEDBA: Lake Bell, Hannibal Buress, Dana Carvey, Harrison Ford, Tiffany Haddish, Kevin Hart, Pete Holmes, Garth Jennings, Ellie Kemper, Nick Kroll, Bobby Moynihan, Patton Oswalt, Jenny Slate, Eric Stonestreet

SLOVENSKI GLASOVI: Jure Mastnak, Jose Nzobandura, Branko Završan, Mariša Jagodič, Ajda Toman, Lena Hribar, Marjan Bunič, Rok Kunaver, Tjaša Železnik, Jernej Kuntner, Sergei Milovanović, Matevž Mueller, Srđan Milovanović, Andrej Murenc, Uroš Smolej, Aljoša Kovačič, Marko Žerjal, Laura Berden, Rem Mali, Leni Buh, Filip Borut Schroll, Žiga Bunič, Goran Hrvaćanin, Maja Končar, Marko Žerjal, Rok Mlinar, Dani Bavec, Filip Borut Schroll, Igor Potočnik, Lija Pečnikar, Lina Kuntner, Luka Markus Štajer, Luka Rupert, Maxx Noah Grilc, Nina Kaludjerović, Uroš Buh, Žiga Bunič in drugi.

REŽIJA: Chris Renaud

SOREŽISER: Jonathan Del Val

SCENARIJ: Brian Lynch

PRODUCENTA: Chris Meledandri in Janet Healy

ŽANR: animirana komedija

Naročnik oglasnega sporočila je Karantanija Cinemas d.o.o.