"Grozovita lepota Černobila je v tem, kaj je prišlo kasneje" #intervju #video

Če pogledamo seznam del Craiga Mazina v spletni filmski bazi IMDb, ni nič kaj bleščečega: Film, da te kap 3, Film, da te kap 4, Film o superjunaku, Prekrokana noč 2, Prekrokana noč 3, ... na vrsti je še predelava klasike Čarlijevi angelčki in film z naslovom Cowboy Ninja Viking.

A vmes, med filmi, ki so večinoma ocenjeni precej slabo, je zavidanja vredno delo z njegovim podpisom: Černobil. Petdelna serija je z 9,6 najbolje ocenjena serija na IMDb (konec maja je celo imela oceno 9,7), kar ji je sicer uspelo že po zgolj treh delih.

Černobil ga je podrobneje začel zanimati pred petimi leti

Craig Mazin se je ustvarjanja serije lotil že pred petimi leti, ko se je začel podrobneje zanimati za to, kaj je v resnici povzročilo največjo jedrsko nesrečo v zgodovini človeštva.

Poustvarjanje katastrofe in vsega, kar je prišlo po njej, mu je uspelo tako mojstrsko, da se večina kritikov in gledalcev strinja, da se bo tako kot nesreča tudi serija vpisala v zgodovino.

Serija v petih delih Černobil prinaša zgodbo o zloglasni nesreči sovjetske jedrske centrale leta 1986, eni največjih katastrof v zgodovini, in junaških ljudeh, ki so se žrtvovali, da bi Evropo ubranili pred nepredstavljivim uničenjem. 26. aprila 1986 je v jedrski elektrarni v Černobilu v Ukrajini odjeknila eksplozija v reaktorju, po kateri se je začel širiti radioaktivni oblak čez Belorusijo, Rusijo in Ukrajino, pa tudi nekatere dele Skandinavije in vse do Zahodne Evrope. Jared Harris upodablja sovjetskega jedrskega fizika Valerija Legasova, ki je bil kot del ekipe za posredovanje prvi, ki se je zavedel obsega jedrske nesreče, kakršna se še nikoli ni zgodila. Stellan Skarsgård igra sovjetskega podpredsednika vlade Borisa Ščerbina, ki mu Kremelj naloži odgovornost za državno preiskavo v Černobilu nekaj ur po katastrofi. Emily Watson upodablja Ulano Komjuk, sovjetsko jedrsko fizičarko, ki mora razrešiti skrivnost tistega, kar je povzročilo nesrečo v Černobilu.

Mazin je v ekskluzivnem intervjuju razkril, kako je potekal razvoj najbolje ocenjene serije vseh časov:

Craig Mazin je ustvaril tako dobro serijo, da se bo tako kot nesreča tudi ta vpisala v zgodovino. Foto: Getty Images Kaj je bilo tisto, da ste si rekli: "To je nekaj, kar si želim napisati"?

Pred petimi leti sem zasledil članek, v katerem so pisali o izdelavi nove kupole za reaktor v Černobilu. Posvetilo se mi je, da sicer vem, da ga je razneslo, a kot večina ljudi nisem vedel, zakaj. To se mi je zdelo zastrašujoče, zato sem začel brati o Černobilu.

Dve dejstvi sta takoj izstopali: prvo je bilo to, da je do eksplozije prišlo med varnostnim testom, kar se mi je zdelo ironično, drugo pa, da je človek, ki je raziskoval nesrečo in preprečil, da bi se zgodilo še kaj hujšega, dve leti kasneje naredil samomor. Bolj ko sem bral, več zgodb sem našel. Nabralo se je neverjetno število šokantnih, brutalno razkrivajočih in navdihujočih zgodb.

Ste lahko vključili vse zgodbe, ki ste jih prebrali?

Ne. Veliko je namreč takšnih, ki so se v resnici zgodile, a je kar težko verjeti. Če bi pisal to kot fikcijo, bi veliko ljudi trdilo, da je nerealistično, prav tako zaradi velikega zanikanja, ki je bilo takrat prisotno. Še posebno šokantno je, kaj se je dogajalo v noči eksplozije. Pravzaprav sem vse skupaj moral prikazati malo manj tako kruto resnično.

Katere zgodbe pa ste prikazali?

Veliko, zgodbe zdravnikov, ki so tisto noč delali v Pripjatu, zgodbe delavcev v jedrski elektrarni, ki so sprva mislili, da so jih napadli, ljudi, ki so šli na streho, prekrito z radioaktivnim grafitom, kjer so v 90 sekundah prejeli vsaj dosmrtno dozo radiacije. Povemo zgodbe gasilcev in zgodbo žene enega od njih, Ljudmile Ignatenko, ki je javno spregovorila o tem, kako je bilo gledati moža, kako umira.

Spremljamo Valerija Legasova, sovjetskega jedrskega fizika, ki se je kot del ekipe za posredovanje prvi zavedel obsega jedrske nesreče, kakršna se še nikoli ni zgodila. Tu pa imamo še Emily Watson, katere lik predstavlja vse znanstvenike, ki niso tvegali le lastne varnosti, ko so se kasneje zadrževali ob reaktorju, ampak tudi varnost, ker so izpostavili Sovjetsko zvezo.

Boris Ščerbina (Stellan Skarsgård) in Valerij Legasov (Jared Harris) opazujeta posledice eksplozije v reaktorju 4. Foto: HBO

Eksplozijo ste prikazali že takoj v prvi epizodi. Vas je kaj mikalo, da bi gradili zgodbo na način, ki bi do eksplozije privedla kasneje?

Vsi vemo, da je eksplodiralo. Gledalca nisem hotel pustiti čakati. Pravzaprav je grozovita lepota Černobila v tem, kaj je prišlo kasneje. Ko jedrski reaktor raznese, ni eksplozija tista najbolj grozljiva - grozljivo je tisto, kar pride po njej. Lepota zgodb ljudi je bila tista, kar me je tako ganilo, bile so tako pretresljive, srce parajoče, a hkrati spodbudne.

Kako podrobno ste raziskali ozadje nesreče? Vam je uspelo zaobjeti in vključiti vse, kar ste izvedeli?

Sledil sem lastnemu čutu zanimanja. Moral sem razumeti jedrsko znanost in medicinsko znanost. Profesor jedrske fizike na univerzi USC mi je razložil, kako jedrski reaktorji delujejo. Veliko sem prebral. Bilo je ključno, da sem razumel vse detajle, tudi to, kaj je imel oblečeno mlad moški, ki ga pošljejo na vojno območje. Kaj ve o radiaciji? Kakšno pištolo mu dajo v roke?

Odlična trojica: Stellan Skarsgård (Boris Ščerbina), Emily Watson (Ulana Komjuk) in Jared Harris (Valerij Legasov) Foto: HBO

Je bilo lahko spisati scenarij?

Prva oseba, s katero sem govoril, je bila Carolyn Strauss, skupna prijateljica prek ljudi iz Igre prestolov. Z njo sem šel do HBO-ja in so mi preprosto pustili, da ga napišem. Ni moglo biti bolj preprosto. Če smo imeli koga v mislih, so pristali. Scenarij sem napisal z Jaredom Harrisom, Stellanom Skarsgårdom in Emily Watson v mislih, in vsi so pristali. Ogledal sem si neverjetne miniserije, ki jih je naredil Johan Renck (režiser, op. p.), in tudi on je hotel biti del Černobila. Serija je tako grozna in zastrašujoča, a proces snemanja je bil čisto veselje.

Zakaj se vam je zdelo pomembno to zgodbo povedati zdaj?

Zdi se mi, da živimo v času, ko je ljudem pomembnejše, kaj si želijo, da je res, namesto, kaj je dejanska resnica. Kot da je resnica postala šala. Ena pomembnih lekcij Černobila je, da resnici ni mar za nas. Sovjetski sistem se je utapljal v tem in nekega dne se je pojavila resnica. Zato je ta zgodba zdaj pomembnejša bolj kot kdajkoli prej. Lahko se pretvarjamo, lahko si pravimo zgodbe, a to resnici ni mar. To je temna lekcija. Prelepa lekcija Černobila je ta, da so tudi v času katastrofe ljudje pripravljeni stopiti v ospredje in se obnašati neverjetno plemenito.

Ena najbolj pretresljivih zgodb je zgodba Ljudmile Ignatenko (Jessie Buckley), žene gasilca, ki je bil eden prvih, ki so prispeli pogasit požar v reaktorju 4. Umrl je zaradi najhujših posledic radiacije. Foto: HBO

Raven produkcije je bila res velika. Nam lahko zaupate več, kaj vse je bilo potrebno?

Da bi lahko poustvarili Sovjetsko zvezo iz osemdesetih let prejšnjega stoletja, smo morali snemati v Litvi, kjer smo lestvico detajlov in točnosti postavili res visoko, to je bilo ključno. Vse, kar vidite, je natančno do zadnjega detajla, tako časovno kot prostorsko; do najmanjših šivov v kostumih statistov. Produkcijska ekipa si je ogledala zapuščena prizorišča, da so lahko lažje poustvarili ruševine jedrske elektrarne. Potrebnih je bilo na stotine ljudi v Londonu, Litvi in Kijevu, ki so pomagali poustvariti mojo vizijo, za kar sem jim neizmerno hvaležen.

Kako je naložba v serijo vplivala na to, kako ste izpeljali ta projekt?

V najboljšem primeru naložba ne narekuje kreative, temveč kreativa zahteva določeno raven produkcije, z upanjem, da se nekdo strinja, da jo bo financiral. V našem primeru se je zgodilo točno to. Černobil sem napisal brez kakršnekoli skrbi za proračun. Moji zadržki so bili kreativne in dramatične narave in so bili odvisni od mene.

Na srečo so Jane Featherstone, Carolyn Strauss in Sanne Wohlenberg, ki so bile del produkcijske ekipe, omogočile sodelovanje medijskih hiš Sky in HBO, ki sta nam omogočili finančne vire, ki so bili potrebni, da smo se lahko pravično poklonili temu pomembnemu delu zgodovine. Vsi so razumeli, kako pomembno je, da ga prikažemo, kot se je res zgodil.

Najpomembnejši členi serije Černobil: Stellan Skarsgard, Emily Watson, Jared Harris, Craig Mazin, Jessie Buckley (Ljudmila Ignatenko) in režiser Johan Renck. Foto: Getty Images

Vse epizode serije Černobil si lahko ogledate na HBO GO. Na podcastu The Chernobyl Podcast pa lahko v petih delih poslušate še pogovor Craiga Mazina s Petrom Sagalom, s katerim sta pokomentirala vsako epizodo posebej. Pogovarjala sta se o resničnih dogodkih, povlekla vzporednice ter spregovorila o tem, kako je bilo poustvariti prizore, dogodke in like.

Preberite tudi: