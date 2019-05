Filmarji (in njihov denar) zaradi zakona o splavu zapuščajo Georgio #video

Georgia je v začetku maja postala ena od ameriških zveznih držav z zakonom o "bitju srca", ki prepoveduje splav v trenutku, ko pri zarodku zaznajo srčni utrip. Restriktivni zakon, ki skoraj popolnoma prepoveduje splav, ni razburil le zagovornic in zagovornikov pravic žensk, temveč se je nanj odzvalo tudi več velikih filmskih studiev in produkcijskih hiš, ki v zadnjih dneh množično odpovedujejo in prekinjajo svoje snemalne projekte v tej zvezni državi.

Tam so posneli nekatere največje uspešnice zadnjih let

Georgia, sicer ena od devetih zveznih držav, ki so letos sprejele sporni zakon, je že več let ena najbolj priljubljenih ameriških snemalnih lokacij, saj so studiem in produkcijskim hišam ponudili občutne davčne olajšave. Med drugim so tam snemali filmsko franšizo Igre lakote, akcijsko uspešnico Črni panter ter seriji Živi mrtveci in Stranger Things.

Odkar tam snemajo vsi - Disney, Sony, MTV in Netflix - v Georgiji zaslužek iz tega naslova merijo v milijardah. Lani so filmske in televizijske produkcije v Georgiji pustile 8,5 milijarde evrov.

A denar bi lahko kaj kmalu usahnil. V zadnjem tednu je namreč vrsta studiev in produkcijskih hiš, med njimi Disney, WarnerMedia, NBCUniversal, Sony, AMC in Netflix, sporočila, da bodo v primeru, če bodo sporni zakon v Georgiji dejansko uveljavili, razmislili o selitvi svojih projektov na druge lokacije.

Nekateri so se že nepreklicno umaknili

Nekateri pa niso ostali le pri "razmisleku" - pri Amazon Studios so nameravali v Georgiji snemati serijo The Power in so že iskali primerne lokacije, zdaj pa so se od tam nepreklicno umaknili. "Ni možnosti, da bi snemali tam in jim s tem prinesli svoj denar," je sporočila režiserka serije Reed Morano, ki je med drugim režirala tudi več epizod Dekline zgodbe.

V Georgiji je svojo novo komedijo nameravala snemati tudi komičarka Kristen Wiig, zaradi spornega zakona pa so prekinili iskanje snemalnih lokacij v tej zvezni državi.

