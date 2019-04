Film o legendarnem boju partizanov prihaja na velika platna #video

Film je nastal po knjigi Past na Menini planini, ki jo je napisal Franc Sever Franta. Danes 96-letnik je pri svojih rosnih, komaj 22 letih kot komandant že poveljeval skupini 500 partizanov. Njegova življenjska zgodba se bere kot napet roman, so poročali v oddaji

Marca leta 1945 so se partizani znašli v nemogočih razmerah, temperature so bile krepko pod ničlo. Dvanajst tisoč vojakom SS je uspelo obkoliti 500 prezeblih partizanov. Te je vodil 22-letni tovariš Franta, ki ga je v filmu upodobil Domen Valič. Čeprav je minilo 74 let, so spomini zelo živi.

"Menina je povzetek narodnoosvobodilnega boja. Posebno na štajerskem delu," pravi Franta.

Štajersko in Koroško so želeli Nemci tik pred porazom očistiti partizanov in se prebiti do avstrijskih zaveznikov. Režiser in scenarist Dejan Babosek je želel s filmom prikazati, v kakšnih okoliščinah je bila osvobojena naša domovina.

"Borili so se za svojo slovensko identiteto"

Film smo posneli za sedanje in prihodnje generacije, da vidijo, v kakšnih nehumanih razmerah so se borci in borke borili proti nemškemu okupatorju, je dejal Babosek.

Borili so se za svojo slovensko identiteto, je povedala danes 90-letna upokojena novinarka Valči Skrinjar, tesna Frantova sodelavka.

"Temelj samozavesti človeka je jezik in to je bil naš prvi trk z okupatorjem," je dejala Skrinjarjeva.

V treh dneh bitk, premikov, prevar okupatorja so v ospredje stopile vrednote narodnoosvobodilnega boja, se je spominjal 96-letni komandant in pilot Franta: "Vrednote tovarištva, morale in etike, domoljubja, korajže, borbenosti, vzajemnosti."

Zaradi teh vrednot je v partizane stopila tudi šifrantka Valči, takrat je bila med najmlajšimi, imela je samo 16 let. Meni, da je ta film za Slovence zelo pomemben, "da se pove, kaj je bilo in kje so temelji naše Slovenije".

Franc Sever Franta še vedno piše. S tem želi vplivati tudi na mlade, da ne bi pozabili na vrednote, za katere so se borili. Devetega maja pa bo postal častni občan Ljubljane.