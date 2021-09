Serija sedmih knjig, poimenovana Fundacija, izpod peresa enega izmed največjih pisateljev znanstvene fantastike Isaaca Asimova, spada med najboljša dela literarne zvrsti, ki je še nedolgo tega veljala za nišno in neprimerno za široke množice. Vendar je v zadnjem desetletju zaradi menjave generacij nekoč obskurna vsebina postala dojemljiva za širši krog oboževalcev in ekranizacija Asimovega epa je postala le vprašanje časa. Na koncu je tveganje prevzelo podjetje Apple, ki je financiralo snemanje Fundacije in bo prva dva dela nanizanke prav ta teden predstavilo armadi oboževalcev Asimova prek svoje storitve Apple TV+.

"Režiser James Cameron me je pogledal, zavzdihnil in dejal: Ta bo pa težka," je režiser nanizanke Fundacija David Goyer v pogovoru za BBC opisal trenutek, ko je izvedel, da so postale pravice za snemanje nanizanke po delih Isaaca Asimova dosegljive. Goyer, ki je skupaj s Cameronom snemal film Terminator: temačna usoda, se je kljub pomislekom enega izmed največjih režiserjev odločil, da se bo spoprijel z izzivom, ki so se ga mnoga desetletja otepali vsi.

Bo Fundacija preživela osem sezon?

Goyer je Applu prodal idejo o osmih sezonah, vsaka naj bi imela deset delov. Ali bo serija res dočakala konec, ki si ga je zamislil Goyer, bo seveda odvisno od gledanosti. Vendar režiser nima pomislekov o uspehu, za BBC je napovedal, da bo Fundacija tako uspešna kot serija Igra prestolov. Goyer si je, čeprav je velik ljubitelj Asimova, dopustil tudi nekaj umetniške svobode pri prenosu zgodbe na male ekrane. Pravi, da je posegel predvsem v ženske like, ki jih v knjigah ni bilo veliko in niso bili v ospredju. "Ko je Asimov napisal serijo knjig, so imele ženske drugačno vlogo v družbi in se takrat v znanstveni fantastiki, ki je bila v tistem času predvsem domena moških, niso veliko pojavljale. Vendar danes živimo v drugačnem svetu in menim, da je treba to izpostaviti," je svoje posege opravičil Goyer.

Asimov in roboti

Več kot 70 let je že minilo od izida knjižne serije Fundacije Asimova, ki je s svojimi deli definiral tako knjižno kot filmsko znanstveno fantastiko. Asimov skupaj z Robertom Heinleinom in Arthurejm C. Clarkom velja za Veliko trojico znanstvene fantastike. Asimov je sicer najbolj znan po knjigah in kratkih zgodbah o robotih, po katerih so bili posneti filmi, kot je Jaz, robot (I, Robot), v katerem nastopa tudi igralec Will Smith.

Kaj imata skupnega Elon Musk in Osama bin Laden?

Isaac Asimov je s svojimi deli navdihnil veliko ljudi. Podjetnik Elon Musk seriji Fundacija pripisuje velik vpliv na svojo odločitev, da se bo ukvarjal s podjetjem SpaceX. Tudi Osama bin laden naj bi bil velik oboževalec Asimova in naj bi zato svojo organizacijo poimenoval Al Gaeda, kar v arabščini pomeni fundacija. Vodja japonskega kulta Aum Shinrikyo, ki je organiziral teroristični napad v Tokiu leta 1995, ko je življenje izgubilo 13 civilistov, je nameraval po prevzemu oblasti vladanje organizirati po istem načinu, kot je to Asimov opisal v Fundaciji.