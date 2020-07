Slavna voditeljica se je končno odzvala na hude obtožbe, da je do svojih zaposlenih nesramna, žaljiva in tudi rasistična, zaradi česar so začeli notranjo preiskavo delovnega okolja pri oddaji Ellen DeGeneres.

Ellen DeGeneres je svojim zaposlenim poslala posebno sporočilo, v katerem je naslovila obtožbe o svojem grdem obnašanju v zakulisju oddaje, ki zadnje mesece krožijo po medijih.

Zapisala je, da ji je žal in da namerava popraviti napake, ki jih je zagrešila, ter da se bo zdaj veliko spremenilo. "Zavezujem se, da se to ne bo več dogajalo," je dejala, pri čemer pa se ni dotaknila konkretnih obtožb o rasističnih in žaljivih komentarjih, ki naj bi jih namenjala svojim zaposlenim.

Namesto tega je izpostavila, da je med rastjo oddaje izgubila stik z osebjem in se zanašala na druge, da bodo skrbeli za dobre odnose, a da to ni zgodilo. V luči tega so odpustili izvršnega producenta Eda Glavina.

"Prvi dan oddaje sem povedala, da bo ta služba prostor sreče, da nihče ne bo povzdigoval glasu in da bodo vsi obravnavani spoštljivo. Nekaj se je očitno spremenilo in razočarana sem, da se je. Za to mi je žal. Vsi, ki me poznajo, vedo, da je to v nasprotju z mojimi prepričanji in upi za oddajo," jim je še sporočila.

Svojim zaposlenim je sporočila, da namerava popraviti napake, ki jih je zagrešila. Foto: Getty Images

Oddaja je zaradi toksičnega delovnega okolja pod preiskavo

Opravičilo 62-letne voditeljice je prišlo le nekaj dni po tem, ko so zaradi njenega odnosa do zaposlenih začeli notranjo preiskavo "toksičnega" delovnega okolja pri oddaji.

V okviru preiskave bodo opravili več anonimnih intervjujev z nekdanjimi in zdajšnjimi zaposlenimi o njihovih izkušnjah, ki so že lani začeli širiti zgodbe o tem, da je Ellen do svojih zaposlenih nesramna, žaljiva in tudi rasistična, marca in aprila letos pa se je na družbenem omrežju Twitter zvrstilo še več negativnih prigod s slavno voditeljico.

BuzzFeed News je o tem pred kratkim objavil daljši članek, v katerem je anonimno spregovorilo enajst zaposlenih: deset nekdanjih in eden zdajšnji. Razkrili so, da so bili odpuščeni iz različnih, nerazumljivih razlogov, kot je bolniška odsotnost in smrt družinskega člana, eden od zaposlenih pa je imel denimo dovolj rasističnih opazk in je sam dal odpoved. Poleg tega so dobivali tudi navodila, naj ne ogovarjajo Ellen, če jo vidijo v prostorih.

