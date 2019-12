Družina lahko pomeni … umor

Oglasno sporočilo

Režiser Rian Johnson (Vojna zvezd, Časovna zanka) je za film Nož v hrbet zbral izjemno igralsko zasedbo (Daniel Craig, Toni Collette, Jamie Lee Curtis, Ana de Armas, Chris Evans, Don Johnson, Michael Shannon in LeKeith Stanfield) in ustvaril inteligentno uganko o priznanem detektivu (Craig), ki združi moči z lokalno policijo pri preiskovanju skupine ekscentričnih osumljencev po umoru bogatega pisatelja kriminalnih romanov (Christopher Plummer).

Napovednik:

O zgodbi:

Zjutraj, dan po praznovanju svojega 85. rojstnega dneva, na tleh na svojem posestvu leži mrtev Harlan Thombrey. Priznani detektiv Benoit Blanc sumi zločin in v trenutku osumi vse prisotne na posestvu – Harlanovo družino. Bolj kot se bliža branje oporoke, bolj padajo maske in jasno postaja, da je vsak član družine nosil velike skrivnosti. Zapleti, preobrati in napetost vodijo v šokanten zaključek in s tem zaključijo detektivsko uganko, kot je še ni bilo.

"Želel sem si, da bi bil to res zabaven, sodoben film, poln namigov in zapletov, pa tudi družinske dinamike," razlaga Rian Johnson.

Poleg tega pa si je Rian Johnson vseeno prizadeval slediti klasični tradiciji: Raziskovanju družbenih odnosov znotraj labirinta preiskovanja umora. »Zgodbe Agathe Christine niso bile zelo sporočilne, če pa pogledamo njene junake, pa hitro ugotovimo, da so bili pravi odraz britanske družbe tistega časa,« pravi Johnson. »Zame je bila priložnost, da uporabim ta žanr za pregled sodobne Amerike in tipov ljudi današnjega časa, izjemno vznemirljiva."

Ram Bergam, ki je od začetka kariere produciral vsak Johnsonov film, je vedel, da bo imel Nož v hrbet zelo drugačno teksturo kot klasična Agatha Christie. "To počne Rian, podre znane žanre in jih osveži," pravi Bergam.

"Ob začetku filma pomisliš 'O, poznam takšne filme, vem kako delujejo in kakšni bodo', vendar pa se hitro popraviš, saj njegov film postaja veliko globlji, divji in drugačen, kot si mislil."

Film NOŽ V HRBET, ki ima na Rotten Tomatoes oceno 95 %, si že lahko ogledate v vseh kinih po Sloveniji.

