Dobili smo finaliste šova Nova zvezda Slovenije! #video #foto

Polfinalni večer je bil nabit s čustvi. Foto: Planet TV Polfinalni večer je bil poln tako veselja kot žalosti. Tekmovalci so namreč imeli nalogo, da izberejo skladbo, s katero bodo prek glasbe izpovedali osebno zgodbo. Nekaj jih je izbralo neko bolečo izkušnjo iz preteklosti in jo pogumno delilo z občinstvom in žirijo.

Urban, ki je bil edini moški tega večera, je spregovoril o študentskih letih, ko ga je nesrečna ljubezen pahnila v alkohol. Svojo zgodbo in občutke, s katerimi se je spopadal takrat, pa izlil v pesem Johnnyja Casha Hurt.

Urban Vidmar. Foto: Planet TV

O nedavni izgubi dveh prijateljev je pela Elizabeta Lebar – Betka. Umrla sta decembra lani v prometni nesreči in Betka jima je na polfinalnem nastopu posvetila pesem Erica Claptona Tears In Heaven, med katero je jokala tako tekmovalka kot večina članov žirije.

Elizabeta Lebar. Foto: Planet TV

O izgubi strica je pela mlada Lara. Skladbo kanadske pevke Celine Dion Immortality je posvetila stricu, ki ga je imela zelo rada in ga je zaradi bolezni prehitro izgubila.

Lara Mijatović. Foto: Planet TV

Na težke čase v preteklosti in na to, da je treba ostati zvest samemu sebi, se je s skladbo Jessy J Who you are spomnila hči Samuela Lucasa, Arijana. Ker ji je skladba nadvse pri srcu, jo je pogumno odpela, čeprav se je sprva bala, da zaradi zahtevnosti ne bo zadela vseh tonov.

Arijana Lucas. Foto: Planet TV

Taja se se z nastopom znova spomnila težkih časov v otroštvi, ko se je spopadala z depresijo in celo razmišljala o samomoru. Pesem zasedbe Coldplay Fix you jo spominja, kako ji je uspelo po svoje znova "popraviti" samo sebe, z nastopom pa je osupnila žirijo in orosila marsikatero oko v dvorani, tudi žirantsko.

Taja Šviligoj. Foto: Planet TV

Tinina zgodba, ki jo je prinesla s seboj na oder polfinala, je bila grenko-sladka. S skladbo Show must go on legendarnih Queenov se je spominjala obdobja, ko ji je umrl nono in ko se je sporekla, nato pa spet pobotala s profesorico. Temu je sledilo zmagoslavje, saj je s prav to skladbo zmagala na enem od pevskih tekmovanj. Čeprav žirant Tomaž Mihelič ni bil najbolj zadovoljen z njenim nastopom, se ji je uspelo prebiti v finale.

Tina Drnovšček. Foto: Planet TV

Edina, ki je pela o lepi, pozitivni izkušnji, je bila Tatjana, ki se je s skladbo Mlade oči Ditke Haberl spominjala večera pred 12 leti, ko je spoznala svoje dekle Majo.

Tatjana Mihelj. Foto: Planet TV

Edina tekmovalka tega večera, ki nekako ni izpolnila dane naloge, pa je bila mlada Viviana. Čeprav je pesem Run Leone Lewis odpela brezhibno in tako z vokalnimi sposobnostmi kot tudi točnostjo petja navdušila žirijo, s seboj ni prinesla nobene zgodbe, ki bi kakor koli zaznamovala njeno dozdajšnjo pot. A suveren nastop je bil dovolj za vstop v veliki finale.

Viviana Kukar. Foto: Planet TV

Lara in Urban sta bila konec čustvenega večera tista, ki sta se morala posloviti od bitke za novo pevsko zvezdo. Šest velikih finalistk, torej Tajo, Viviano, Betko, Arijano, Tatjano in Tino, pa že to soboto čaka nov, prav poseben izziv. Med drugim bodo namreč morale zapeti v duetih. Poleg tega se na finalni večer obeta mnogo odličnih glasbenih nastopov, zapeli bodo tudi nekateri člani žirije.

Glavno besedo pri velikem zmagovalcu šova Nova zvezda Slovenije pa boste imeli prav vi, saj boste vi tisti, ki boste prek telefonskega glasovanja na koncu odločili o zmagovalcu.

Finala pevskega šova Nova zvezda Slovenije ne zamudite v soboto, 2.6., ob 21. uri na Planet TV!

Nastope šestih polfinalistov, ki so si z nastopom uspeli pripeti mesto v sobotnem finalu, si oglejte spodaj!