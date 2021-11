"Devet mesecev sem ves čas govorila z italijanskim naglasom" #video

Lady Gaga in Al Pacino v Rimu na snemanju filma House of Gucci

Lady Gaga in Al Pacino v Rimu na snemanju filma House of Gucci Foto: IPA/InStar/Cover Images

Potem ko je prejšnji mesec pevka Adele zasedla naslovnici britanske in ameriške izdaje revije Vogue, je zdaj dve naslovnici dobila tudi Lady Gaga. Pevko, zadnje čase pa vse pogosteje tudi igralko so na naslovnico postavili tako pri britanskem kot pri italijanskem Voguu.

35-letna zvezdnica je v obsežnem intervjuju, objavljenem v obeh revijah, spregovorila o svojem najnovejšem filmu House of Gucci, ki bo premiero doživel konec novembra. Lady Gaga v njem igra Patrizio Reggiani, zloglasno "črno vdovo", ki je naročila umor svojega moža Maurizia Guccija, enega od dedičev modnega imperija Gucci.

Kot je povedala, se je v Reggianijevo popolnoma vživela: "Leto in pol sem živela, kot bi bila ona, devet mesecev pa sem ves čas govorila z italijanskim naglasom. Tudi ko so kamere ugasnile."

Poglejte napovednik:

"Ves čas sem razmišljala o svojih prednikih iz Italije in o tem, kaj so morali storiti, da jaz živim bolje," je dejala zvezdnica, katere pravo ime je Stefani Germanotta, "želela sem si, da bi bili ponosni name."

Odzvala se je tudi na kritiko "prave" Patrizie Reggiani, ki je že pred časom za italijanske medije izrazila nezadovoljstvo, ker je Lady Gaga pred začetkom snemanja ni povprašala za kakšen nasvet.

"To zgodbo sem lahko iskreno prikazala le tako, da sem se je lotila v novinarskem duhu in poskušala med vrsticami razbrati, kaj se v različnih prizorih dogaja," je v intervjuju za Vogue dejala Lady Gaga, "to pomeni, da mi nihče ne more povedati, kdo je bila Patrizia. Niti ona sama."

Preberite še: