Žrebec kantrija nesrečno ljubezen utapljal v alkoholu

Urban Vidmar, ki je z nastopi doslej zagotovo zmešal marsikatero dekliško glavo, je razkril bolečo izkušnjo iz najstniških let. Bolečino, ki je sledila koncu ljubezenske zveze, je utapljal v alkoholu in počel stvari, na katere danes ni ponosen. In o tem bo pel v sobotnem polfinalu.

Urban je razkril, da ga je nesrečna ljubezen pahnila v alkohol. Foto: Planet TV

"Ko sem bil še študent v Ljubljani, sem veliko žural in pil ter delal stvari, ki niso bile dobre zame in za moje telo," je razkril Urban in pojasnil, da ga je v takšno nespametno ravnanje pahnila nesrečna ljubezen.

Pri komaj 18 letih je imel namreč zvezo z dekletom, a se je ta predvsem zaradi njegove neresnosti končala, priznava. "Ko sva končala zvezo, sem si rekel, da ni to nič takšnega, da imam pred še vse življenje. Ampak tri mesece pozneje sem se zavedel, da je bila punca super in da sem bil bolj zaljubljen, kot sem mislil," se spomina Urban in dodaja, da je skladba, ki jo bo odpel v soboto na polfinalnem odru šova Nova zvezda Slovenije, namenjena prav njej. "Hkrati pa je neki opomin, da obstajajo tudi boljši načini oziroma boljše poti, da prideš na boljše v življenju."

Katera je skladba, prek katere bo Urban zapel o nesrečni ljubezni in na odru izlil svoje srce? In ali bo nastop dovolj za uvrstitev v veliki finale šova Nova zvezda Slovenije?



Preverite že to soboto ob 21.15 na Planet TV, za tem pa ne zamudite še komentatorske oddaje Zvezda magazin z Jasno Kuljaj, Katayo in Oriano Girotto.