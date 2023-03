Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Colin Farrell pred dvema tednoma, ko še ni bil v Pingvinovem kostumu in maski.

Colin Farrell pred dvema tednoma, ko še ni bil v Pingvinovem kostumu in maski. Foto: Guliverimage

Potem ko je v vlogi Oswalda Cobblepota oziroma Pingvina navdušil že v lanskem filmu Batman, je Colin Farrell v tej vlogi dobil lastno serijo. V ponedeljek so ga paparaci prvič ujeli na snemanju v New Yorku in 46-letni Irec je znova osupnil s svojo preobrazbo.

Serija The Penguin (Pingvin), ki jo za HBO Max snema Farrell, se bo osredotočila na vzpon tega Batmanovega nasprotnika iz podzemlja mesta Gotham.

Farell je že ob lanski premieri Batmana večkrat poudaril, da bi si želel Pingvinu posvetiti več pozornosti. "Tega lika mi ni uspelo raziskati v tolikšni meri, kot bi si želel," je dejal, "mojstri maske so opravili sijajno delo, nato pa smo za film posneli le kakšnih šest ali sedem prizorov. Tudi za te sem hvaležen, a si želim več."

Colin Farrell v ponedeljek na snemanju serije The Penguin (Pingvin) Foto: Profimedia

Zdaj je to možnost dobil s serijo, ki bo zgodbo nadaljevala tam, kjer jo je lanski Batman končal, gledalci pa bodo lahko spoznali nove plati Pingvina, ki je po besedah Farrella "neroden in močan, zloben in nasilen, obenem pa je v njem moški s strtim srcem."

