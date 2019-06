Čaka nas najtemačnejša sezona serije Endeavour

Poletje ljubezni se je končalo in leto 1969 v 6. sezoni serije Endavour obljublja, da bo bolj temačno in izzivov polno kot katero koli leto prej.

Poletje ljubezni se je končalo in leto 1969 v 6. sezoni serije Endavour obljublja, da bo bolj temačno in izzivov polno kot katero koli leto prej. Foto: ITV Global

Endeavour

Premierno od ponedeljka, 8. julija, ob 21.30. │ Sezona: 6. │ Št. epizod: 4 x 60 min. │ Foto: ITV Global

Nova sezona, novo leto, novi obrazi. Šesta sezona je še posebej razburljiva zaradi prihoda Alison Newman, ene od ustvarjalk priljubljene serije programa Epic Drama Pocestnice. Ta se nam bo tokrat predstavila v vlogi Viv Wall.

Piše se leto 1969. Po razpadu oxfordske policijske enote in združitvi s policijsko enoto Thames Valleyja ob koncu pete sezone bomo spremljali ekipo pri prilagajanju na različne nove vloge.

Endeavour se je nejevoljno sprijaznil z umirjenim načinom življenja v odmaknjeni postaji na podeželju, medtem ko je nemirni Thursday zasedel nov položaj na policijski enoti Castle Gate, kjer se je pridružil nekdanjemu nasprotniku Ronnieju Boxu in njegovemu novemu pomočniku Alanu Jagu.

Strange je medtem sprejel vlogo nadzornika oddelka, Bright pa je bil premeščen na prometni oddelek. Joan se je ustalila v Oxfordu, kjer se usposablja za delo v socialnem varstvu pod vodstvom nove direktorice Viv Wall.

Poletje ljubezni se je končalo in leto 1969 obljublja, da bo bolj temačno in izzivov polno kot katero koli leto prej. A navkljub razpadu nekdanje oxfordske policijske postaje tragični umor Georga Fancyja še naprej buri duhove, saj primer ostaja nerešen.

Murdochove skrivnosti

Premierno od ponedeljka, 1. julija, vsak delavnik ob 20. uri. │ Sezona: 4. │ Št. epizod: 13 x 60 min. │ Foto: ITV Global

Murdoch v čudežni deželi, ena najbolj barvitih epizod serije Murdochove skrivnosti, je prejela priznanje kritikov za vrhunsko montažo in masko. Uživajte v delih Cala Coonsa, režiserja in scenarista te epizode, ki je med drugim tudi redni soustvarjalec serije Frankie Drake.

Detektiva Murdocha čakajo težki izzivi. Patologinja dr. Julia Ogden, ki je ob koncu tretje sezone sprejela novo službo v otroški bolnišnici v Buffalu, je našla dober razlog, da je tam tudi ostala, njena zamenjava – vzkipljivi dr. Francis, ki je prišel iz Scotland Yarda – pa se pogosto spre z ravno tako vzkipljivim Murdochom.

V tragičnih okoliščinah Murdocha obišče Anna Fulford, stara ljubezen iz Bristola, zločinski pohod ga pripelje v romsko naselje, skrivnostna "modra žena", kanadska vohunka Terence Meyers, pa se znova pojavi, ravno ko Murdoch preiskuje primer, ki sega v čas ameriške državljanske vojne in bi utegnil ogroziti kanadsko-ameriške odnose.

Ko umorijo premožnega poslovneža in sum pade na njegovega sina, Murdochu na pomoč priskoči Butler. Ob zaključku sezone bomo priča še poroki, toda čigavi?

Jamestown

Nadaljevanje od nedelje, 7. julija, ob 20.10. │ Sezona: 2. │ Št. epizod: 8 x 60 min. │ Foto: NBCU

Številni člani igralske zasedbe serije Jamestown so stalni obrazi programa Epic Drama. Nekateri so igrali v serijah Poldark, Pocestnice, Mušketirji in Tudorji, med najvidnejše pa spadata Sophie Rundle, znana kot Lucy iz serije Ženske iz Bletchleyja, in Burn Gorman, ki je upodobil majorja Hewletta v seriji Preobrat: Washingtonovi vohuni.

Vračamo se v rastoč Jamestown. Plantaže tobaka začenjajo zagotavljati obljubljeno bogastvo in trg cveti, a neodločen status bo kmalu prekinjen.

Naši prvi priseljenci se bodo znova znašli sredi velike pustolovščine, kjer bodo mir kalili ugrabitev, španska grožnja kralju in državi ter izdajalec.

Religija še naprej postavlja prebivalce Jamestowna na preizkušnjo, novoprispeli angolski delavci pa so se prisiljeni odpovedati svojim sanjam o samostojnosti. Razvijejo se nova romantična razmerja in prikrita poželenja, na preizkušnji je celo najpristnejša oblika ljubezni.

Uspešni odnosi s prvotnimi prebivalci prinašajo velik vpliv v mestu, a nihče se ne bo brez boja odpovedal svojemu deležu virginijskega bogastva. Medtem ko se odvija boj za prevlado, politična moč kroji usodo celotne skupnosti.

Ustvarjanje doma v tem novem svetu zna biti umazan posel. Bo kolonistom uspelo ohraniti čisto vest?