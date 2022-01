Vestern The Power of the Dog je v nedeljo na 79. podelitvi filmskih in televizijskih nagrad Združenja tujih dopisnikov Hollywooda osvojil tri zlate globuse v kategoriji filmskih dram, Zgodba z zahodne strani pa je osvojila prav tako tri zlate globuse v kategoriji glasbenih filmov ali komedij.

Power of the Dog je dobil zlati globus za najboljši dramski film, za režijo (Jane Campion) in za najboljšo stransko moško vlogo (Kodi Smith-McPhee). Praznih rok je ostal glavni igralec tega filma Benedict Cumberbatch, saj je zlati globus za glavno moško vlogo pobral Will Smith (King Richard). Za glavno žensko vlogo v dramskem filmu ga je dobila Nicole Kidman (Being the Ricardos).

Glasbeni film Stevena Spielberga Zgodba z zahodne strani pa je dobila zlati globus za najboljši film v kategoriji glasbenih filmov ali komedij, za najboljšo glavno žensko vlogo (Rachel Zelger) in za najboljšo stransko žensko vlogo (Ariana Debose). V tej kategoriji je zlati globus za najboljšo moško glavno vlogo dobil Andrew Garfield (Tick, Tick... Boom!).

Med serijami slavje Nasledstva

Zlati globus za najboljšo televizijsko dramsko serijo je dobila drama Nasledstvo, ki je dobila še nagradi za najboljšo stransko žensko vlogo v televizijski seriji (Sarah Snook) in najboljšo moško glavno vlogo v televizijski dramski seriji (Jeremy Irons).

Le senca podelitev preteklih let

Letošnja podelitev je zaradi bojkota zvezdnikov v hotelu Beverly Hilton v Los Angelesu potekala brez občinstva in brez neposrednega televizijskega prenosa. Zmagovalce so sproti objavljali na Twitterju. Televizija NBC je prenos odpovedala zaradi pomanjkanja temnopoltih članov Združenja tujih dopisnikov Hollywooda in etičnih pomanjkljivosti, ki sta jih razkrila časopisa New York Times in Los Angeles Times.